Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate

George şi Gelu, doi prieteni din Reghin, au pus pe picioare o afacere de nişă dintr-o simplă pasiune: ardeii iuţi. Acum cresc 700 de soiuri şi şi-au extins activitatea şi în domeniul gastronomic, făcând sosuri şi dulceţuri.

Iniţiativa a pornit de la o simplă curiozitate, când George Câmpean, inspirat de sora sa din Canada, a început să studieze şi să cultive ardei iuţi, dedicând 25 de ani acestei activităţi. "Sora mea din Canada mi-a adus seminţe şi ardei iuţi de acolo, într-adevăr foarte iuţi, şi am devenit brusc foarte interesat. Încet-încet am început să studiez şi să cunosc, foarte mulţi ani, a durat 25 de ani în total. Sunt ardei de diferite forme, de diferite iuţimi, ardei cu arome deosebite, plus ardei ornamentali, iar acum am 650-700 de specii care, în principiu sunt ardei denumiţi Aji (care în spaniolă tot ardei iute înseamnă). Sunt din specia Baccatum, au arome deosebite, dar păstrarea lor în timp ridică probleme", a declarat presei George Câmpean.

Totul a pornit din curiozitate

El se ocupă acum cu diverse specii de ardei, inclusiv soiuri sud-americane, ca Aji, ce sunt originale prin arome lor citrice şi fructate, însă fiecare specie are anumite caracteristici de care cultivatorul trebuie să ţină cont.

"Unii ardei la uscare sau la congelare îşi pierd din aromă, capătă uneori gusturi mai puţin interesante, alţii îşi potenţează aroma, gustul devine foarte, foarte interesant, dar din păcate Aji nu e din această categorie. Mie îmi plac cel mai mult speciile care sunt foarte inovative, au formă ciudată şi aromă. Tot încerc în fiecare an câteva zeci de soiuri noi. Sunt soiuri de ardei care sunt foarte spectaculoşi, fie fructul sau coronamentul, fie ambele.

Îi cultiv în solarii şi în grădină, dar problema e uneori diversitatea prea mare. Ca orice plantă are nevoie de atenţie. Cheltuielile jumătate ţi le fac plantele, jumătate ţi le faci tu nefăcând ce trebuie. În general, în climatul nostru temperat la ardei te poţi confrunta cu problema de încolţire. La foarte multe soiuri trebuie condiţii speciale de germinare. În rest, unii se coc în august, alţii se coc în octombrie, dar tot se coc, până la urmă", a afirmat George Câmpean.

Sosuri şi dulceţuri din 700 de soiuri de ardei iuţi

Gelu Sârbu, prietenul şi partenerul său de afaceri, şi-a găsit pasiunea pentru ardeii iuţi prin intermediul lui George, iar împreună cei doi cultivatori au început să experimenteze, având la dispoziţie cele aproximativ 700 de soiuri de ardei iuţi, creând sosuri şi dulceţuri, fiecare cu arome unice şi picante.

După ce a fost sedus de gustul picant, Gelu Sârbu a început să prepare sosuri, astfel că fiecare reţetă de sos trece prin zeci de încercări pe parcursul mai multor ani, păstrând o atenţie deosebită asupra ingredientelor folosite.

"Am avut noroc cu prietenul meu, George, care se ocupa de ardei foarte iuţi. Când am ajuns să gust, mi-a plăcut. Am început să cultiv ca şi el şi am început să cultiv atât de mulţi, încât n-am avut ce să mai fac cu ei, aşa că am început să fac sosuri iuţi. Nu am făcut niciun sos la care să nu lucrez cel puţin un an. Zeci de încercări la fiecare sos, am sosuri la care am lucrat 4 ani. Ţin mult la gustul unui sos.

În primul rând ţine de gustul şi aroma ardeiului folosit, apoi modalitatea în care e făcut şi, cel mai important, condimentele. Adică sunt infinite posibilităţi. Şi primul sos pe care l-am făcut e cel mai aromat, toată lumea îl preferă. Am ajuns să fac până la urmă un sos care se potriveşte pentru ciorbă. Iniţial a pornit ca un eşec, dar am avut noroc cu un prieten de-al meu. Am vrut să-l arunc dar mi-a spus că la ciorbă merge extraordinar.

L-am încercat, avea dreptate. Evident, am făcut retuşuri, am ajuns să nu mai concep ciorbă dacă nu am acest sos, pe care o să-l scoatem în producţie anul ăsta. Noi nu folosim nicio urmă de conservant, aditiv, colorant şi aşa mai departe. De aceea unele dintre sosuri s-ar putea să nu aibă cea mai frumoasă culoare şi totul doar prin sterilizare facem", a subliniat Gelu.

Piaţa din România, încă la început

Pasionatul cultivator consideră că, deşi piaţa din România este încă la început în ceea ce priveşte popularitatea sosurilor iuţi, aceasta este într-o creştere constantă şi speră ca prin munca şi pasiunea să continue să bucure gusturile iubitorilor de ardei iuţi şi să extindă această nişă gastronomică în ţară. El s-a arătat optimist, văzând în acest aspect o oportunitate uriaşă de dezvoltare şi inovare.

"Am ajuns să monetizez pasiunea mea cam după 5 ani, datorită unor prieteni care au insistat. Am făcut-o doar din pasiune, până la urmă înveţi. Să vând, acesta e scopul meu şi dacă nu voi reuşi, voi muri încercând sosurile iuţi. În România încă sunt puţin cunoscute şi asta reduce puţin piaţa. Partea bună e că e o piaţă în creştere, există foarte mult loc pentru toată lumea", a mai afirmat acesta.

În acest fel, dintr-o simplă curiozitate şi pasiune pentru micile fructe picante, George Câmpean şi Gelu Sârbu au reuşit să creeze un mic business care nu doar că satisface gusturile clienţilor, dar şi educă publicul despre beneficiile şi diversitatea ardeilor iuţi.

