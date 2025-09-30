Antena Meniu Search
10 ani de chirie au costat mai mult decât o garsonieră cumpărată în 2015 - Analiză

Garsonierele noi din București s-au scumpit cu aproape 100% în ultimul deceniu, transformând decizia de a locui în chirie într-o alegere extrem de costisitoare, arată o analiză realizată de portalul imobiliare.net.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 11:26
Studiul, care acoperă perioada septembrie 2015 - septembrie 2025, se concentrează pe garsonierele construite după 2010.

În 2015, prețul mediu al unei astfel de locuințe era de 30.838 de euro, iar chiria medie pe lună pentru o garsonieră similară ajungea la 360 de euro. Astfel, un chiriaș a cheltuit în 10 ani aproximativ 43.200 de euro, mai mult decât costul de achiziție al proprietății în 2015.

În prezent, aceeași garsonieră costă în medie 61.497 de euro, aproape dublu față de acum 10 ani, ceea ce înseamnă că cei care au stat în chirie se confruntă cu o "dublă pierdere": bani cheltuiți pe chirie și prețuri mult mai mari dacă vor să cumpere acum. Diferența totală de avere între cel care a cumpărat în 2015 și chiriașii de astăzi se ridică la peste 73.800 de euro. 

"Discuția despre flexibilitatea chiriei pălește în fața realității matematice. În ultimii 10 ani, chiria nu a fost o alternativă, ci o iluzie costisitoare", afirmă Dragoș Vîlceanu, CEO imobiliare.net. Datele sunt confirmate și de Institutul Național de Statistică, care arată o creștere de peste 60% a prețurilor rezidențiale în România în ultimul deceniu.

Redactia Observator

