10 ani de chirie au costat mai mult decât o garsonieră cumpărată în 2015 - Analiză

În prezent, aceeași garsonieră costă în medie 61.497 de euro, aproape dublu față de acum 10 ani, ceea ce înseamnă că cei care au stat în chirie se confruntă cu o "dublă pierdere": bani cheltuiți pe chirie și prețuri mult mai mari dacă vor să cumpere acum. Diferența totală de avere între cel care a cumpărat în 2015 și chiriașii de astăzi se ridică la peste 73.800 de euro.