Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu va conduce formațiunea social-democrată.

AUR anunţă că nu va face o înţelegere politică "de niciun fel" cu PSD, cât timp Grindeanu conduce partidul - Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat marți un atac dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de ipocrizie și lipsă de autoritate morală. Peiu afirmă că AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat marți, într-o postare pe Facebook, că formațiunea sa nu va încheia nicio înțelegere politică, "de niciun fel", cu PSD, atât timp cât Sorin Grindeanu va conduce partidul.

Critici lansate de Peiu la adresa lui Grindeanu

De asemenea, el susține că, în cazul în care în Parlament ar fi supusă la vot schimbarea lui Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților, aleșii AUR ar susține o astfel de inițiativă.

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"Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect: AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri; Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul? Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale”, a scris Peiu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR l-a acuzat pe liderul PSD de ipocrizie și îi reproșează criticile adresate AUR pe tema valorilor europene. "Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR, atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put 'liderii partidului'", a mai scris Peiu.

Liderul senatorilor AUR respinge, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora parlamentari ai formațiunii ar putea susține PSD și susține că aceștia nu au motive să părăsească partidul. "Poate l-ar ajuta pe Grindeanu să știe că toți parlamentarii AUR sunt propuși să ocupe aceleași poziții ca cele actuale și pe listele de la alegerile următoare", afirmă Peiu, adăugând că, în opinia sa, doar AUR le poate garanta acestora un nou mandat, potrivit sondajelor.

"Cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile «europene», să îi reamintim lui Sorin Grindeanu și faptul, ușor de verificat, că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO", a conchis acesta.