Cel mai râvnit club privat din lume este mai mare ca oricând. Clasamentul miliardarilor realizat de Forbes arată că peste 3.428 de persoane au depăşit acest prag fabulos al averii, iar şase dintre ele sunt din România. Averea cumulată a celor mai bogaţi oameni din lume este de peste 20 de mii de miliarde de dolari.

Elon Musk îşi consolidează poziţia de cel mai bogat pământean - averea lui ajunge la 839 de miliarde de dolari. Omul de afaceri care visează să ridice primul oraş de pe Lună este de trei ori mai bogat decât fondatorii Google Larry Page şi Serghey Brin, următori în clasament.

Averea lui Elon Musk este dată de acţiuni cumpărate la propriile companii: SpaceX, Tesla şi platforma socială X. Economiştii estimează că el va fi primul om din istorie care va avea o avere de o mie de miliarde de dolari. Doar Soliman Magnificul, sultanul Imperiului Otoman, a mai fost la fel de bogat.

Giganţii din spatele Meta şi Amazon, Mark Zuckerberg şi Jeff Bezos, au coborât două poziţii în top. Statele Unite rămân însă cu cei mai mulţi miliardari de pe glob: 989. Printre ei, şi preşedintele Donald Trump, a cărui avere a crescut cu aproape două miliarde de dolari într-un an după ce şi-a lansat propria criptomonedă.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt mai mulţi decât în orice altă țară din lume. Și sunt de două ori mai mulţi decât erau acum puțin mai mult de un deceniu. Clasa miliardarilor este mult mai mare și mult mai bogată. Practic, ei pot cheltui ceea ce pentru mulți dintre noi pare a fi o sumă nelimitată de bani", spune Beth Reinhard, jurnalistă The Washington Post.

În topul celor mai bogaţi oameni din lume sunt şase români

Ion Stoica şi Matei Zaharia, cofondatorii Databricks, importantă companie americană pentru analiza datelor şi inteligenţă artificială. Ei sunt urmaţi de Ion Ţiriac, cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari, şi de fraţii Pavăl, patronii lanţului de magazine Dedeman, care au cumpărat şi Carrefour România.

Averea cumulată a miliardarilor a depăşit 20 de mii de miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu Produsul Intern Brut al întregii Uniuni Europene.

Radu Badiu Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰