AIE propune cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie pentru a tempera preţurile

Agenția Internațională pentru Energie a propus cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istoria sa pentru a reduce prețurile la țiței, care au crescut puternic ca urmare a conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, au declarat oficiali citați de Wall Street Journal.

Potrivit WSJ, această deblocare ar depăși cele 182 de milioane de barili de petrol puse pe piață de țările membre AIE în două etape în 2022, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit oficialilor familiarizați cu dosarul. Propunerea a fost discutată marți la o reuniune de urgență a oficialilor din cele 32 de țări membre ale AIE, desfășurată la Paris.

Decizia finală este așteptată miercuri. Propunerea va fi adoptată dacă niciuna dintre țări nu se opune, însă chiar și obiecțiile unei singure țări ar putea întârzia planul.

Scopul AIE este de a contracara perturbarea majoră cauzată de închiderea aproape totală a Strâmtorii Hormuz, pasajul îngust care leagă Golful Persic de piețele globale. Aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol tranzitează zilnic Strâmtoarea, iar amenințarea atacurilor Iranului asupra petrolierelelor a redus aproape complet livrările.

Directorul Executiv al AIE, Fatih Birol, a precizat că statele membre dețin 1,2 miliarde de barili în stocuri publice, plus alte 600 de milioane în inventare comerciale obligatorii, ceea ce reprezintă aproximativ 124 de zile de aprovizionare pierdută din Golful Persic. a

Experiențele anterioare arată rezultate mixte. În 2022, AIE a eliberat petrol din rezerve în două rânduri după invazia Rusiei în Ucraina. La început, prețurile au crescut cu 20%, deoarece traderii au interpretat mișcarea ca un semnal că criza petrolului este mai gravă decât anticipau. Totuși, ulterior, aceste eliberări au contribuit la scăderea prețurilor.

Cea mai eficientă eliberare a avut loc în 1991, când președintele George H.W. Bush a ordonat prima retragere din Rezerva Strategică de Petrol în noaptea în care coaliția condusă de SUA a atacat Irak. Statele membre AIE s-au alăturat, punând pe piață rezerve suplimentare, ceea ce a dus la o scădere a prețurilor cu peste 20% în prima zi a asaltului.

Prețul petrolului a crescut recent cu până la 40% după primele atacuri ale SUA și Israel asupra Iranului, depășind 100 de dolari/baril la începutul săptămânii. Marți, prețul a scăzut sub 84 de dolari, însă prețurile combustibililor, cum ar fi motorina, au continuat să urce. Economiștii avertizează că o creștere susținută a prețurilor petrolului poate genera inflație și corecții pe piețele bursiere, în plus față de impactul asupra costurilor la pompă.

