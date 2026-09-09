Consiliul Concurenței a amendat Philips România SRL cu 5.181.216,887 lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro, după ce compania ar fi furnizat documente într-o formă incompletă în timpul unei inspecții inopinate, potrivit unui comunicat al autorității de concurență.

Compania amendată în România cu 1 milion de euro, după ce un angajat ar fi șters WhatsApp de pe telefon - Profimedia

Concret, Consiliul Concurenței susține că, după ce a fost informat despre desfășurarea controlului, un angajat al Philips România a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un dispozitiv mobil folosit în scop profesional. Potrivit instituției, prin această acțiune ar fi fost restricționat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigația aflată în desfășurare și care se găseau în aplicația respectivă.

Inspecții la Philips România și alte 10 companii

În perioada 28-30 iulie 2026, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România și la sediile altor 10 companii, distribuitori sau revânzători Philips. Firmele vizate activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau pe cea a dispozitivelor medicale pentru monitorizarea pacienților, utilizate în spitale și clinici, potrivit comunicatului.

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Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și au avut drept scop obținerea informațiilor și documentelor necesare pentru clarificarea unei posibile practici anticoncurențiale analizate de autoritate. Consiliul Concurenței subliniază că efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o antepronunțare în privința vinovăției companiilor vizate.

Amenzi de până la 1% din cifra de afaceri

Potrivit Legii concurenței, inspectorii pot solicita companiilor orice informații care au legătură cu obiectul unei investigații. Firmele care refuză să coopereze cu autoritatea sau care îi obstrucționează activitatea în timpul inspecțiilor inopinate riscă amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.