75 miliarde de lei datorează Fiscului firmele din România. Aproape 60 de miliarde sunt restanţele marilor contribuabili, inclusiv companii de stat. Sume uriașe care, dacă ar fi recuperate, ar acoperi o parte din deficitul bugetar, ar ridica școli și spitale sau ar susține creșterea pensiilor.

Peste 5.000 de companii private și de stat datorează statului cel puţin un milion de lei fiecare. În top 10 datornici la buget intră și patru companii de stat. Fiecare are peste un miliard de lei restanțe. E vorba de CFR Marfă, complexul energetic Hunedoara și Societatea pentru Închiderea Minelor. Campioană e CFR infrastructură cu aproape 1,3 miliarde de lei datorii. Peste 1.300 de companii de stat se numără printre marii datornici.

Mare parte din restanţe provin de la companii care nici nu mai sunt operaționale

Restanţele demonstrează probleme grave de management și de responsabilitate publică, spun specialiştii prezenți la dezbaterea despre reforma companiilor de stat organizată de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului. "Sunt niște firme în modul în care îl judecă activitatea, ai impresia că se găsesc într-o economie planificată și nu într-o economie de piață", a declarat Speranţa Munteanu, expert în reforme. "În mare parte, lipsesc oamenii care vor să facă performanță. Apoi, dacă discutăm de bani, depinde de unde privim lucrurile. Trebuie să ne uităm în jurul nostru și să vedem cum funcționează alte companii", a declarat Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanţelor.

Articolul continuă după reclamă

Guvernul Bolojan a adoptat recent reforma companiilor de stat, care prevede reducerea numărului de membri din consiliile de administrație, plafonarea indemnizațiilor și introducerea criteriilor de performanță. Măsuri necesare, dar nu suficiente pentru o schimbare radicală. "Trebuie să avem consilii de administrație care au fost selectate pe criterii transparente și pe criterii serioase. Trebuie să avem mandate de 4 ani, trebuie să avem contracte de mandat cu indicatori de performanță bine stabiliți trebuie să avem manageri care să restructureze companiile de stat", a declarat Adrian Ţuţuianu.

"Indicatorii sunt absolut esențiali pentru orice instituție, nu numai companii de stat, inclusiv pentru instituții care nu sunt companii de stat și au de prestat un serviciu în interesul cetățenilor", a declarat Adrian Dobre, director general Unifarm. În total, peste 42.000 de firme din România au datorii fiscale de peste 75 miliarde de lei. Mare parte din restanţe provin de la companii care nici nu mai sunt operaționale, iar statul are şanse minime să recupereze integral creanţele.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰