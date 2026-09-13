Cu cât viitorul pare mai nesigur, cu atât unii tineri sunt mai tentați să-şi cheltuie toţi banii, în loc să-i pună deoparte. Specialiştii numesc fenomenul "doom spending". Ne cumpărăm haine, vacanțe, telefoane sau ne răsfăţăm cu ieșiri care ne aduc satisfacție doar pe moment. Iar adevărata problemă începe atunci când cheltuim tot ce câștigăm sau, mai rău, ne facem şi datorii ca să ne îndeplinim dorințele.

Unii pun bani deoparte. Alții... îi pun pe ei.

500 de lei pe lună nu par o avere. Dar dacă îi cheltuim pe comenzi, ieșiri sau cumpărături de impuls, într-un an dispar 6.000 de lei. Puși deoparte, aceeași bani pot deveni începutul unui fond de urgență.

Taberele se văd mai ales în perioadele în care economia ne dă motive de îngrijorare. Pe unii, nesiguranța îi face mai precauți. Pe alții îi face să trăiască după regula „acum ori niciodată”.

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"În contextele emoţionale, oamenii au două reacţii diferite. Unii se tem de riscuri şi încep să pună bani deoparte, alții zic ca odată trăim. Datorită şocurilor, riscurilor, efectul pandemiei care ne-a schimbat perspectiva, evident că îi încurajeată pe unii să fie mai deschişi la a cheltui banii", a afirmat Adrian Asoltanie, consultant economic.

De ce lipsa economiilor poate deveni o problemă

Doom spending-ul devine periculos atunci când nu mai cheltuim doar banii pe care îi avem, ci începem să ne împrumutăm pentru lucruri care nu ne sunt cu adevărat necesare.

"În momentul în care avem o rată foarte mică sau inexistentă de economisire, ăla este un prim semnal al faptului că practic tot ce intră, se şi duce. Dacă avem inclusiv o apariţie de credite, adică începi să-ţi cumperi lucruri pe care nu ţi le permiţi de fapt, că-ţi schimbi telefonul, sau faci vacanţe pe datorii, atunci ne afundăm şi mai rău într-o situaţie financiară delicată", a explicat Adrian Asoltanie.

Specialiștii propun o soluţie simplă: întâi punem deoparte, apoi ne aruncăm la cheltuieli.

"Eu le recomand tuturor să-şi facă un buget, să-şi seteze măcar un 10-15% economisire şi investiţii, şi după aceea, cu restul banilor, trăieşte-ţi viaţa", a conchis Adrian Asoltanie.

Pentru că nu economisim, aproape jumătate dintre români n-ar putea trăi mai mult de o lună fără salariu.