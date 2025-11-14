Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a adus la cunoştinţă angajaţilor din cadrul mai multor departamente din România că vor fi concediaţi, potrivit connect.

Concedieri la o altă mare multinaţională. 7% dintre angajați la nivel global sunt afectaţi - Sursa: Shutterstock

Potrivit surselor connect, apropiate de această situaţie, Bidefender România ar fi disponibilizat mai mulți angajați din cadrul departamentului Business Solutions Group (BSG), iar compania a confirmat că majoritatea celor afectați sunt în această divizie.

Bitdefender face disponibizări

Bitdefender se află într-un proces de reprioritizare a proiectelor care a dus la disponibilizări, spun reprezentanții companiei. Sunt afectați mai puțin de 7% dintre angajații companiei la nivel global, inclusiv în România, potrivit connect.

Informaţii recente legate de numărul de agajaţi ai Bitdefender în 2025 estimează între 1.600 și 2.400 în toată lumea. Se preconizează 112-168 de locuri de muncă tăiate din cadrul companiei.

Declaraţia Bitdefender

"Bitdefender a făcut recent anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung."

Pe 12 și 13 noiembrie 2025 au fost comunicate disponibilizările angajaţilor afectaţi. Încetarea contractelor se face "cu acordul părților". Compania afirmă că oferă pachete compensatorii, asistență pentru tranziție și acces la oportunități interne.

Bitdefender afirmă, în ciuda reorganizării personalului, că operațiunile din România rămân esențiale pentru companie.

„România rămâne un pilon central al operațiunilor globale ale companiei în materie de cercetare și dezvoltare, unde sute dintre cei mai talentați ingineri ai companiei își desfășoară activitatea. Bitdefender va continua să investească în inovație și engineering din România, să se adapteze responsabil la noile reglementări și să se asigure că rămâne competitivă și stabilă pe termen lung.

Atât cartierul general din București al Bitdefender, cât și cele cinci centre de cercetare și dezvoltare din România, aflate în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, vor continua să opereze la fel ca până acum. Compania insistă că atribuțiile departamentelor tehnice locale nu sunt desființate, iar proiectele rămân active în România, în urma unei reașezări interne.", au declarat pentru connect reprezentanții Bitdefender.

