Concediul pentru creșterea copilului este luat în calcul la vechimea în muncă, dar și la vechimea în specialitate, potrivit legislației în vigoare. Perioada are însă un regim distinct atunci când vine vorba despre stagiul de cotizare pentru pensie. Iată cum se calculează și ce trebuie să știe părinții.

Concediul de creştere a copilului se consideră vechime în muncă? Cum se calculează - Profimedia

Concediul pentru creșterea copilului este luat în calcul la vechimea în muncă și în specialitate. Legislația prevede, de asemenea, că perioada este luată în considerare în anumite condiții la stabilirea stagiului de cotizare necesar pentru pensie.

Potrivit articolului 22 din OUG nr. 111/2010, perioada concediului pentru creșterea copilului constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate și este avută în vedere la stabilirea drepturilor care se acordă în funcție de această vechime.

Cum se calculează vechimea în concediul de creștere a copilului

În cazul unei persoane care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului pentru perioada legală, timpul petrecut în concediu se adaugă la vechimea în muncă.

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De exemplu, dacă o persoană avea 5 ani de vechime înainte de intrarea în concediul pentru creșterea copilului și beneficiază de un concediu de 2 ani, perioada respectivă este recunoscută ca vechime. La revenirea în activitate, vechimea luată în calcul va include și cei 2 ani de concediu. Aceeași regulă se aplică și în ceea ce privește vechimea în specialitate, potrivit prevederilor OUG nr. 111/2010.

Ce se întâmplă cu perioada de concediu la calculul pensiei

În ceea ce privește pensia, situația trebuie diferențiată de noțiunea de vechime în muncă.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că perioada în care o persoană beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului este o perioadă asimilată stagiului de cotizare. Aceasta poate fi luată în calcul, în condițiile legii, la stabilirea drepturilor de pensie.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește că stagiul de cotizare este format din stagiul de cotizare contributiv, perioadele asimilate și anumite perioade necontributive recunoscute de lege.

Concediul de creștere a copilului poate conta la stagiul contributiv pentru pensie

Există o regulă importantă pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului după 1 ianuarie 2006.

CNPP precizează că această perioadă asimilată este luată în considerare, prin excepție, la calculul stagiului minim de cotizare contributiv și al stagiului complet de cotizare contributiv necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie. Regula se aplică pentru concediul destinat creșterii copilului până la vârsta de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani, respectiv 7 ani, în condițiile prevăzute de lege.

Totuși, perioada nu este tratată identic cu anii în care s-au plătit efectiv contribuții la sistemul public de pensii. CNPP precizează că perioadele de concediu pentru creșterea copilului sunt evidențiate ca perioade asimilate.

Perioada de concediu nu aduce puncte de stabilitate

O altă diferență importantă apare la acordarea punctelor de stabilitate. Potrivit precizărilor CNPP, perioadele de concediu pentru creșterea copilului sunt excluse de la acordarea punctelor de stabilitate, chiar dacă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023, ele pot fi luate în calcul la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

Astfel, o perioadă de concediu pentru creșterea copilului poate fi recunoscută ca vechime în muncă, poate fi considerată vechime în specialitate și poate avea relevanță pentru stabilirea dreptului la pensie, dar nu este echivalentă, din toate punctele de vedere, cu o perioadă în care persoana a lucrat și a plătit contribuții de asigurări sociale.

În schimb, pentru pensie trebuie analizată separat componența stagiului de cotizare, deoarece cei 2 ani de concediu sunt înregistrați ca perioadă asimilată, nu ca perioadă contributivă obișnuită. Pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului după 1 ianuarie 2006, această perioadă beneficiază însă de excepția prevăzută de lege și poate fi luată în calcul la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

Astfel spus, concediul pentru creșterea copilului se consideră vechime în muncă și în specialitate. Pentru pensie, perioada are statut de stagiu asimilat, iar modul în care este valorificată depinde de dreptul care urmează să fie stabilit.