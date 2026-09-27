Când aţi fost ultima dată într-un concediu? Vă întrebăm asta pentru că pare că vacanţa a devenit un moft pentru cei mai mulţi dintre români. Iar asta nu o spunem noi, ci o arată datele publicate de Eurostat.

România se află printre ţările din Europa cu cele mai mari creşteri în ceea ce priveşte preţul pentru un pachet turistic, în 2026 faţă de anul trecut. Astfel, în România preţul a crescut în august 2026 cu 11,9% faţă de luna similară a anului trecut. Sunt şi alte ţări în Europa care ne-au trecut în acest sens: Belgia, Portugalia, Suedia şi Lituania.

Iarna se apropie cu paşi repezi, iar concediile de Crăciun şi Revelion au început deja să fie planificate

Sunt ţări însă unde s-au înregistrat şi scăderi ale preţurilor la un pachet turistic, cum ar fi Estonia, Spania, Italia sau Irlanda. Creşteri în ceea ce priveşte pachetele de vacanţă s-au înregistrat şi în transporturi, în special pentru biletele de avion. Cele mai creşteri au fost înregistrate în Grecia şi Irlanda, iar cele mai semnificative scăderi au fost în Slovacia, Spania şi Lituania.

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Iarna se apropie cu paşi repezi, iar concediile de Crăciun şi Revelion au început deja să fie planificate. Aşadar, studiaţi cu mare atenţie ofertele, indiferent că sunt din ţară sau din străinătate şi nu uitaţi să luaţi în calcul şi preţul transportului.