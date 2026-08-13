Agent de vânzări, acuzat că ar fi păcălit două persoane cu oferte false la telefoane. Câţi bani a furat

Un bărbat de 46 de ani, colaborator și agent de vânzări al unei cunoscute companii de telefonie mobilă, este cercetat de polițiști după ce ar fi păcălit două persoane cu oferte false la telefoane. El ar fi convins două persoane să plătească peste 21.000 de lei pentru telefoane și tablete care nu ar fi existat în stoc. Ar fi folosit inclusiv o factură falsificată.

Agent de vânzări, acuzat că ar fi păcălit două persoane cu oferte false la telefoane. Câţi bani a primit - Shutterstock

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta este desfășurată de polițiștii Secției 25, într-un dosar penal privind infracțiunile de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Individul ar fi prezentat oferte pentru produse care nu existau în stoc

Din datele și probele strânse până în prezent ar fi rezultat că bărbatul, în calitate de colaborator-agent de vânzări al unei companii de telefonie mobilă, le-ar fi prezentat celor două persoane oferte pentru mai multe telefoane mobile și tablete.

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Produsele respective nu ar fi existat însă în stoc, iar bărbatul ar fi folosit și o factură falsificată pentru a-i convinge să facă plata.

Cele două victime ar fi plătit 21.500 de lei pentru telefoane şi tablete

Polițiștii susțin că, pe 18 februarie și 8 mai 2026, bărbatul ar fi determinat cele două persoane să transfere în total 21.500 de lei. Banii reprezentau contravaloarea mai multor telefoane mobile și tablete, dar produsele nu ar mai fi fost livrate.

Joi, 13 august 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.

În urma verificărilor, bărbatul a fost depistat și dus la audieri. Potrivit informațiilor transmise, polițiștii ar fi ridicat și mai multe bunuri considerate de interes pentru anchetă. Față de acesta urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.