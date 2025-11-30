Curg deja comenzile pentru cozonaci! Deși prețurile vor fi mai mari, desertul va fi nelipsit de pe mesele românilor, iar cofetăriile au listele de aşteptare pline. Specialiștii estimează însă vânzări mai mici. Producătorii s-au adaptat: oferă cozonaci de jumătate de kilogram sau chiar porții la felie.

În sezonul cozonacilor, scumpirile îi frământă pe cofetari!

"Produsele de cofetărie au crescut foarte mult! De la unt, la ouă, la nucă, la făină! Suntem nevoiţi să scumpim produsele! Şi TVA-ul a cescut foarte mult la produsele de cofetărie. Totul este electric la noi în laborator şi este foarte greu de susţinut", spune Evelina Bîrleanu, patiser.

Pofta şi tradiţia sunt însă nepreţuite! Românii vor face eforturi ca să pună pe masă cozonac de Crăciun, iar cofetarii şi-au regândit strategiile - vând cozonaci mai mici sau chiar, la felie din el, care pornesc de la 8 lei.

"Ne sună şi ne întreabă dacă dăm cozonaci la felie! De un deget, de două degete. Foarte prost, foarte slab. Kilogramul 145, 500 de grame, 85 de lei. N-am găsit ouă la noi în ţară! Mi se aduc din Polonia ce e mai tragic, mult mai ieftine care la noi", spune Marilena Adam, proprietar cofetărie.

O felie de cozonac se vinde cu 8 lei. Vedeta incontestabilă rămâne cozonacul tradiţional, plin de nucă şi de cacao, care costă 130 de lei pe kilogram.

"Am început deja să luăm comenzi pentru sărbători de pe 15 noiembrie, dar cam toată lumea în apropierea sărbătorilor începe să sune. Este aceeaşi reţetă pe care o fac de 15 ani. Este personalizat, după gusturi", spune Florenţa Mihăilă, cofetar.

Căutaţi sunt şi cozonacii glazuraţi

"Cozonacul glazurat, 750 de grame, 139 de lei, este cu glazură de ciocolată veritabilă şi cozonacul royal cu fistic, 850 e grame, 250 de lei. Lumea vrea întotdeauna ceva nou, aşa că noi am încercat să ne adaptăm. Sperăm să nu avem probleme în decembrie, pentru că o să avem nevoie de peste 25.000 de ouă", spune Andreea Druţă, proprietar cofetărie.

Peste 6 milioane şi jumătate de cozonaci au preparat cofetăriile şi patiseriile anul trecut, de sărbători.

