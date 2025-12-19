Antena Meniu Search
Suntem o ţară de proprietari şi o ştim: 85% dintre români deţin cel puţin o locuinţă, mult peste media europeană. Iar asta ne costă. Vom plăti mai mult pentru impozitul pe proprietăţi, anul viitor. Creşterea va fi de 80% peste tot. Explicaţia din spatele acestei majorări ţine de mai multe variabile.

19.12.2025

În calculul impozitului pe proprietate se iau în considerare mai multe aspecte: în primul rând, suprafața apartamentului. În al doilea rând, valoarea impozabilă. Și, nu în ultimul rând, un coeficient de ajustare care variază între 0,9 și 2,6 în cazul orașelor mari.

Ce se schimbă practic de anul viitor: va crește această valoare impozabilă pe baza căreia se calculează impozitul pe proprietate, de la 1.492 lei la 2.677 lei. Asta înseamnă o majorare de aproape 80%. Și am făcut și un calcul în cazul unui apartament de 80 de metri pătrați, situat în centrul Capitalei.

Taxa, practic, va fi mai mare cu aproape 250 lei, de la 310 lei cât este în prezent, la 557 lei cât va fi în 2026. Tot de anul viitor dispar anumite reduceri care erau valabile în cazul apartamentelor situate în imobile mai înalte de 3 etaje, dar și în cazul celor situate în imobile mai vechi de 100 de ani. Toate aceste creșteri, practic semnificative, vin în baza unui raționament principal: acela al colectării mai bune a taxelor la bugetul de stat.

