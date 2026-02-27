Victorie istorică pentru verzi în Marea Britanie. Partidul a câștigat alegerile parțiale din circumscripția Gorton și Denton, în nordul Angliei, obținând pentru prima dată în istoria sa o victorie într-un scrutin parțial pentru Parlamentul de la Westminster, scrie BBC. Este un rezultat surprinzător și o lovitură serioasă pentru Partidul Laburist condus de premierul britanic Keir Starmer.

Lovitură pentru laburiştii lui Starmer: Învinşi de verzi şi extremiştii de la Reform UK la alegerile parţiale - Profimedia Images

Alegerile au fost organizate după retragerea din motive de sănătate a fostului deputat laburist Andrew Gwynne. Deși astfel de alegeri vizează o singură circumscripție, ele sunt importante pentru că arată schimbările de opinie ale alegătorilor între două alegeri generale. Gorton și Denton era considerat un fief sigur al laburiștilor, partidul nu mai pierduse aici din 1931, scrie BBC.

Astfel, Partidul Verde a câştigat alegerile parţiale din circumscripţia Gorton şi Denton, fiind urmat de Partidul naţionalist Reform UK al lui Nigel Farage, laburiştii aflaţi la putere clasându-se abia pe locul al treilea.

Este o înfrângere electorală jenantă a laburiştilor în faţa Partidului Verde, cu orientare de stânga, într-o zonă din Manchester pe care o dominaseră timp de aproape un secol, un rezultat care subliniază destrămarea politicii bipartite în Marea Britanie.

Victorie pentru Verzi

Hannah Spencer, consilier local din Partidul Verde, a câştigat cursa pentru locul vacant din Gorton şi Denton. Pe locul al doilea s-a clasat candidatul Reform UK, Matt Goodwin, cu 10.578 de voturi (28,7%). Candidata laburistă Angeliki Stogia a ieșit abia pe locul al treilea, cu 9.364 de voturi (25,4%), mult sub scorul obținut de partid aici la alegerile generale din 2024. Candidata conservatorilor Charlotte Cadden a primit doar 706 voturi, iar cel al Liberal-Democraţilor 653.

Victoria Verzilor va submina pretenţia Laburiştilor că sunt singura opţiune pentru votanţii anti-Reform UK la alegerile locale din mai, ceea ce face să crească provocarea electorală pentru partidul de la guvernare.

Lovitură pentru laburiştii lui Starmer

Starmer şi-a pus în joc autoritatea personală pentru ca Partidul Laburist să câştige locul, blocând candidatura unuia dintre rivalii săi, popularul primar al oraşului Manchester, Andy Burnham, şi vizitând circumscripţia electorală în această săptămână, în condiţiile în care liderii britanici evită de obicei să facă campanie în zonele locale dacă riscă să piardă.

Înfrângerea vine după ce Starmer s-a confruntat cu cel mai periculos moment al mandatului său de premier în această lună, când unii dintre parlamentarii săi au spus că ar trebui să demisioneze din cauza deciziei sale de a-l numi pe veteranul laburist Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Deşi aşa-numitele alegeri parţiale sunt adesea pierdute de partidul de guvernământ, amploarea înfrângerii Partidului Laburist în faţa Verzilor de stânga pune presiune pe Starmer, care a respins apelurile la demisie şi s-a angajat să lupte în continuare.

Starmer nu riscă să-şi piardă imediat funcţia, dar ar putea fi contestat după alegerile din mai, când se aşteaptă ca Partidul Laburist să obţină rezultate slabe în alegerile locale şi regionale, inclusiv pentru parlamentele din Ţara Galilor şi Scoţia.

Undă de şoc după înfrângerea laburiştilor

Președinta Partidului Laburist, Anna Turley, a descris rezultatul drept dezamăgitor. Fosta viceprim-ministră Angela Rayner a spus că este un semnal de alarmă, iar analistul electoral John Curtice a numit rezultatul un "moment seismic", spunând că politica britanică devine tot mai imprevizibilă.

Liderul Verzilor, Zack Polanski, a declarat că rezultatul arată că oamenii sunt pregătiți pentru o alternativă la Labour. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a susținut că partidul său continuă să crească și a comentat că votul reflectă schimbări importante în preferințele electoratului.

A fost pentru prima dată când Partidul Verde, care susţine ieşirea din NATO şi legalizarea drogurilor recreative, a câştigat un scrutin parţial pentru un loc în parlament sau în nordul Angliei. Astfel, numărul total de locuri al partidului în Camera Comunelor ajunge la cinci din 650. Pentru laburiști, este un avertisment clar că sprijinul electoral nu mai poate fi considerat garantat nici în fostele lor bastioane.

Principala provocare pentru guvernul laburist la următoarele alegeri va veni probabil din partea Reform UK, care deţine doar câteva locuri în parlament, dar conduce în sondajele de opinie de mai bine de un an. Cu toate acestea, rezultatul de vineri arată că Reform ar putea avea dificultăţi în a câştiga în unele locuri, în special în zonele urbane cu diversitate etnică, scrie Reuters.

