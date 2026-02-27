Avem excedent bugetar de 1 mld lei în ianuarie. Guda: "Șoc și groază pentru suveraniștii trădători de țară"

Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2025 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei. Această sumă reprezintă 0,04% din PIB, faţă de deficitul de 0,58% din PIB (11,01 miliarde de lei) aferent lunii ianuarie 2024, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor.

Conform sursei citate, este prima execuţie din ultimii şapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019.

Această evoluţie reflectă o consolidare fiscală bazată pe o colectare mai bună şi o gestionare riguroasă a cheltuielilor publice.

*Vă reamintim că mulți români își achită taxele și impozitele încă din luna ianuarie, pentru a beneficia de reducerea de 10% acordată la plata integrală a obligațiilor fiscale locale până la sfârșitul lunii martie 2026.

Nazare: Rezultatele din ianuarie confirmă eficienţa măsurilor

"Rezultatele înregistrate în prima lună a anului confirmă eficienţa măsurilor de lărgire a bazei de impozitare şi a disciplinei financiare. Este esenţial că am reuşit să creştem veniturile cu aproape 18%, în timp ce am menţinut un control strict asupra cheltuielilor curente. Aceste date la luna ianuarie trebuie interpretate, în acelaşi timp, cu moderaţie şi responsabilitate, iar disciplina financiar-bugetară trebuie menţinută pe tot parcursul anului, inclusiv prin bugetul pe 2026, pe care îl vom finaliza curând.

Prioritatea noastră rămâne managementul eficient al finanţelor publice şi asigurarea surselor de creştere în economie, atât prin implementarea pachetului de măsuri de relansare, cât şi prin finanţarea investiţiilor din fonduri europene şi PNRR, care reprezintă motorul de creştere sustenabilă a economiei româneşti", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Iancu Guda: "Recordul ultimului deceniu"

Specialistul economic Observator, Iancu Guda, a subliniat că încheierea lunii ianuarie cu un excedent bugetar este "recordul ultimului deceniu". El a explicat că este "pentru prima dată (când) scad cheltuielile statului cu bunuri şi servicii -12%, cheltuielile cu dobânzile -8%. Plătim dobânzi mai mici cu 8% deoarece costul de finanţare al statului este la minimul ultimilor 3 ani datorită creşterii încrederii în România a tuturor creditorilor extern".

Iancu Guda a explicat că încasările din TVA au crescut cu 24%, semnificativ peste dinamica inflaţiei (9,8%), în condiţiile în care majorarea de taxă a fost de 10,5%, iar consumul s-a diminuat (rulaje -2% în decembrie, ajustate sezonier; TVA plătit în ianuarie).

Contrar afirmaţiilor repetate de "suveraniştii trădători de ţară", în ultimele şase luni, potrivit cărora "taxele au crescut, iar veniturile la buget au scăzut", datele arată o evoluţie în sens opus: încasările sunt în creştere.

