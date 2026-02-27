Castelul din România în care "casele slugilor" sunt transformate cu milioane de euro

Cele două anexe ale Castelului Karolyi din Carei, supranumite "casele slugilor" grofilor, urmează să fie reabilitate cu fonduri europene, după ce autoritățile locale au semnat contractul de execuție, a anunțat Primăria vineri, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs, a semnat contractul de execuţie pentru proiectul de reabilitare a celor două imobile şi a turnului de apă din parcul dendrologic, având o valoare de 24,5 milioane de lei.

Undă verde pentru refacerea anexelor și a turnului de apă

"Mă bucură foarte mult faptul că am reuşit să accesăm fonduri pentru reabilitarea acestor clădiri ajunse într-o stare avansată de degradare. Punându-le în valoare şi dându-le o nouă utilitate, înfrumuseţăm imaginea oraşului nostru. De asemenea, îl puteam face mai atractiv în ochii turiştilor pe care dorim să îi atragem în număr cât mai mare la Carei", a declarat Monica Giurgiu- Kovacs.

În prima clădire se propun spaţii expoziţionale interactive pentru copii şi spaţii anexe ale acestora, în a doua clădire urmează a se amenaja, la parter, spaţii expoziţionale temporare şi permanente, recepţie şi garderobă vizitatori, o sală multifuncţională pentru organizarea de evenimente şi o cafenea culturală. În subsolul extins al clădirii va fi amenajat un spaţiu expoziţional destinat gastronomiei şi viticulturii specifice din zonă, cu posibilitate de organizare de prezentări şi degustări.

Turnul de apă va fi refuncţionalizat prin amenajarea unui punct de belvedere, respectiv a unui spaţiu de primire-informare turişti şi pentru expoziţie.

Castelul Karolyi, inclus într-un amplu proces de digitizare

Pe lângă reabilitarea şi consolidarea celor trei obiective, se realizează şi digitizarea acestora precum şi digitizarea castelui Karolyi. Totul se desfăşoară printr-un proiect mai amplu intitulat "Dezvoltarea Integrată şi Durabilă a Patrimoniului şi Turismului Cultural în Municipiul Carei - Complex Castel Karolyi şi Parc Dendrologic - Etapa a II-a", care este finanţat în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 şi are o valoare totală de 40,12 milioane de lei, inclusiv TVA.

