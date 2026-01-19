Un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării propune modificări importante privind plata impozitului auto atunci când vinzi o mașină. Scopul acestor schimbări este să elimine confuziile care apar în practica actuală și să reducă birocrația pentru proprietarii de vehicule.

Reguli noi pentru vânzarea unei maşini. Cine plăteşte impozitul aferent: vânzătorul sau cumpărătorul? - ProfiMedia

În prezent, impozitul auto este datorat de cel care deține mașina la 31 decembrie a anului precedent. Această regulă a generat situații problematice pentru cei care cumpără și vând aceeași mașină în același an calendaristic, deoarece nu era clar cine și când trebuie să plătească impozitul.

Termen unic de plată a impozitului

Proiectul introduce o regulă simplificată: dacă o mașină este achiziționată, înmatriculată și ulterior vândută în același an, impozitul se va plăti o singură dată, la data înstrăinării (adică la data la care mașina este vândută). Astfel, nu se mai pune problema ca vânzătorul sau cumpărătorul să achite impozit pentru perioade diferite.

Articolul continuă după reclamă

Această soluție elimină ambiguitatea din situațiile în care proprietarii schimbă de mai multe ori mașina pe parcursul unui an și există dezacorduri între primării și contribuabili privind cine datorează impozitul.

Obligația de radiere în termen

Proiectul stabilește și o responsabilitate clară: proprietarul vehiculului este obligat să depună declarația de radiere în 30 de zile de la data radierei din circulație. După această perioadă, persoana care a vândut mașina **nu mai datorează impozit pentru acel vehicul începând cu 1 ianuarie al anului următor radierei.

De asemenea, este specificat că trebuie achitate toate obligațiile fiscale restante până la data radierii, ceea ce înseamnă că proprietarul trebuie să fie la zi cu plata impozitelor locale pentru mașina respectivă înainte de a finaliza procedura de radiere.

De ce e nevoie de aceste modificări

Potrivit autorilor proiectului, actualele reguli permit uneori "portițe fiscale". Un exemplu menționat este situația în care o persoană cumpără o mașină cu capacitate cilindrică mare (care generează un impozit ridicat), o radiază din evidență către sfârșitul anului și apoi o reînmatriculează după 1 ianuarie pentru a evita plata impozitului pentru anul respectiv.

Astfel de practici afectează bugetele locale, deoarece primăriile pierd sume importante pe care le-ar fi colectat în mod normal prin impozitul pe autovehicule. Noua lege urmărește eliminarea acestor situații și să asigure o plată corectă și transparentă a taxelor către autorități.

Simplificarea pentru contribuabili

Una dintre ideile centrale ale modificării este simplificarea administrării fiscale. Prin stabilirea unui singur termen de plată pentru impozitul auto în situațiile discutate, se reduce povara birocratică asupra proprietarilor de autovehicule și se clarifică responsabilitățile fiscale.

Aceasta este considerată o măsură care vine în sprijinul contribuabililor corecți care întâmpină dificultăți din cauza regulilor actuale lipsite de claritate. În plus, sunt eliminate confuziile și erorile ce pot apărea atunci când două persoane sunt implicate în proprietatea aceluiași autovehicul într-un interval relativ scurt de timp.

Cseke Attila: "Unii români se eschivează de la plata impozitelor"

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat recent că există persoane care își achită impozitele încă din primele luni ale anului, în timp ce altele găsesc metode de a ocoli obligațiile fiscale, inclusiv în cazul impozitelor pentru autoturisme cu capacitate cilindrică mare.

"Se întâmplă în destul de multe unităţi administrative teritoriale - şi sunt exemple în acest sens - un autoturism cu o capacitate cinindrică destul de mare, peste 2000 de centimetri cubi, unde impozitul este mai ridicat - a fost şi anul trecut, e şi anul acesta - există posibilitatea, de exemplu, a achiziţionării în martie a unei asemenea maşini şi a scoaterii din evidenţa primăriei, în decembrie, pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie, acelaşi cetăţean să-l pună din nou în evidenţa primăriei. Şi se fentează bugetul local în condiţiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu-şi permit (...) maşini cu asemenea capacitate şi îşi plătesc impozitul în fiecare an", a spus ministrul.

Alte detalii din proiect

Legea încearcă totodată să îmbunătățească procedura de radiere din circulație, prin stabilirea de termene clare și responsabilități pentru proprietari. Prin eliminarea posibilității ca vechi proprietari să mai fie retrași la plata impozitului după radiere, se aduce un plus de securitate fiscală și administrativă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰