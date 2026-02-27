EXPLICATIV. Ce se află în spatele conflictului dintre Pakistan şi Afganistan

Pakistanul a efectuat atacuri aeriene asupra unor mari oraşe din Afganistan în cursul nopţii. Astfel, lunile de confruntări la frontieră între cei doi vecini islamici au escaladat într-un adevărat "război deschis", scrie Reuters.

Loviturile aeriene şi terestre, care au vizat posturi militare ale talibanilor afgani, cartiere generale şi depozite de muniţii în mai multe zone de-a lungul graniţei, au avut loc după ce Afganistanul a lansat un atac asupra forţelor pakistaneze de frontieră, au precizat oficialii citaţi de Reuters.

Ministrul pakistanez al Apărării a descris ciocnirile recente drept un "război deschis". "Paharul răbdării noastre s-a umplut" a declarat ministrul. Khawaja Muhammad Asif

Tensiunile dintre cele două ţări s-au intensificat încă de weekendul trecut, după ce Pakistanul a lansat lovituri aeriene asupra unor ţinte militante din Afganistan. Însă acestea nu sunt primele ciocniri dintre cele două ţări.

În octombrie, confruntările de la frontieră dintre cele două ţări au ucis zeci de soldaţi, până când negocierile facilitate de Turcia, Qatar şi Arabia Saudită au pus capăt ostilităţilor şi a fost instituit un armistiţiu fragil.

Care este cauza conflictului dintre Pakistan şi Afganistan?

În 2021, Pakistanul a salutat revenirea la putere a talibanilor. Premierul de atunci, Imran Khan, a afirmat că afganii "au rupt lanţurile sclaviei". Însă Islamabadul a constatat rapid că talibanii nu erau atât de cooperanţi pe cât sperase.

Islamabadul susţine că liderii grupării militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) şi mulţi dintre luptătorii săi şi-au stabilit baze în Afganistan şi că insurgenţii înarmaţi care urmăresc independenţa provinciei pakistaneze Balochistan folosesc la rândul lor Afganistanul drept refugiu.

Numărul militanţilor a crescut în fiecare an din 2022, odată cu intensificarea atacurilor TTP şi ale insurgenţilor baloci, potrivit Armed Conflict Location & Event Data, o organizaţie globală de monitorizare.

La rândul său, Kabulul a negat în repetate rânduri că ar permite militanţilor să folosească teritoriul afgan pentru a lansa atacuri în Pakistan. De asemenea, talibanii afgani afirmă că Pakistanul adăposteşte combatanţi ai duşmanului lor, Statul Islamic (IS), acuzaţie respinsă de Islamabad.

Islamabadul susţine că armistiţiul nu a durat mult din cauza atacurilor militante continue lansate din Afganistan, iar de atunci au avut loc multiple confruntări şi frontierele au fost închise în repetate rânduri. Acestea au perturbat comerţul şi circulaţia de-a lungul graniţei.

Ce a declanşat cele mai recente ciocniri între Kabul şi Islamabad?

Cu o zi înaintea atacurilor de weekendul trecut, surse pakistaneze au declarat că deţin "dovezi irefutabile" că militanţi din Afganistan s-au aflat în spatele unui val recent de atacuri şi atentate sinucigaşe care au vizat armata şi poliţia pakistaneză.

Sursele au enumerat şapte atacuri planificate sau reuşite, datând de la sfârşitul lui 2024, despre care au spus că au legătură cu Afganistanul.

Un atac de săptămâna trecută în Pakistan a fost comis de un cetăţean afgan. În urma acestuia, 11 membri ai forţelor de securitate şi doi civili din districtul Bajaur au fost ucişi, susţin surse pakistaneze din domeniul securităţii. Ulterior, atacul a fost revendicat de TTP.

Cine sunt talibanii pakistanezi?

Gruparea TTP a fost formată în 2007 din mai multe grupări militante active în nord-vestul Pakistanului şi este cunoscută în mod obişnuit drept "talibanii pakistanezi".

TTP a atacat pieţe, moschei, aeroporturi, baze militare şi secţii de poliţie şi a câştigat teritoriu, în special de-a lungul frontierei cu Afganistanul, dar şi în interiorul Pakistanului.

Gruparea s-a aflat şi în spatele atacului din 2012 asupra elevei Malala Yousafzai, care a primit Premiul Nobel pentru Pace doi ani mai târziu.

De asemenea, TTP a luptat alături de talibanii afgani împotriva forţelor conduse de SUA în Afganistan şi a găzduit combatanţi afgani în Pakistan. Pakistanul a lansat operaţiuni militare împotriva TTP pe propriul teritoriu, cu succes limitat. O ofensivă a Pakistanului, încheiată în 2016, a redus drastic atacurile până în urmă cu câţiva ani.

Ce urmează?

Este probabil ca Pakistanul să îşi intensifice campania militară, spun analiştii. Riposta Kabulului ar putea veni sub forma unor raiduri asupra posturilor de frontieră şi a mai multor atacuri de gherilă transfrontaliere, menite să vizeze forţele de securitate ale Pakistanului.

Există un dezechilibru semnificativ între capacităţile militare ale celor două părţi. Cu aproximativ 172.000 de membri, talibanii afgani au mai puţin de o treime din efectivele Pakistanului.

În ceea ce priveşte armamentul, talibanii deţin cel puţin şase aeronave şi 23 de elicoptere, însă starea acestora este necunoscută. Nu au avioane de vânătoare sau o forţă aeriană eficientă.

Pe de cealaltă parte, forţele armate ale Pakistanului numără peste 600.000 de militari activi, au peste 6.000 de vehicule blindate de luptă şi peste 400 de aeronave de luptă, potrivit datelor din 2025 ale International Institute for Strategic Studies. Islamabadul deţine, de asemenea, arme nucleare.

