Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta și pun presiune tot mai mare pe economie. Benzina standard a depășit 9 lei pe litru, iar motorina premium a trecut deja de 10 lei de câteva zile bune. Scumpirile se văd deja și în piețe, unde producătorii spun că vor fi nevoiți să majoreze şi mai mult prețurile. Iar specialiştii avertizează că valul de scumpiri nu se va opri curând.

Şoferii au văzut ieri o nouă scumpire în benzinării. Barilul de petrol a depășit 112 dolari.

"Benzina standard a sărit de 9 lei în aproape toate stațiile. Într-o benzinărie din Capitală, un litru de benzină ajunge la 9,17 lei, în timp ce benzina premium costă 9,88. Motorina se apropie tot mai tare de 10 lei pe litru, 9,88 de bani, mai mult cu 80 de bani decât la începutul săptămânii", transmite reporterul Georgiana Pocol pentru Observator.

Scumpirile din benzinării lovesc în lanț toate industriile

După benzinării, scumpirile vor apărea în toate industriile care au nevoie de carburanţi pentru producţie. Fermierii calculează deja majorări de preţ pentru a acoperi cheltuielile suplimentare. La fel şi Sorin Cristea, care cultivă legume în Giurgiu şi le vinde în Capitală.

"În fiecare dimineață merg la București. înainte, până să se scumpească carburanții, băgam de 200 de lei motorină, acum de 250 lei", a precizat Sorin Cristea, cultivator.

Fermierii anunţă scumpiri inevitabile.

Comerciant: La 10 lei motorina, ce să mai zic… și tractorul, și pompele de udat, și toate merg pe benzină, motorină.

Reporter: Ați scumpit marfa?

Comerciant: Deocamdată nu, dar dacă o mai ține așa, le scumpim și noi. N-are cum.

Clienții resimt deja presiunea și se tem de noi creșteri

Mulţi cumpărători consideră deja că preţurile sunt exagerate şi se tem de scumpirile care vor urma.

"Un produs pe care îl vezi că e autentic constați și că are un preț mai mare, cumva… uite și varza asta", a explicat un cumpărător.

Experţii fiscali confirmă îngrijorările. Scumpirile carburanţilor sunt influențate şi de taxe plus costuri de transport, pe lângă majorarea cotațiilor internaționale.

Criza petrolului ar putea ține luni bune din cauza blocajului din Ormuz

"Dacă înainte de începerea crizei vorbeam de prețuri de sub 800 de dolari pe tona de motorină, a sărit de 1.100 pe 5 martie, prețul en-gros la motorină fără taxe în Constanța. Pe 19 martie, a trecut de 1400. E 1435. La 1435 de dolari pe tonă, cu acciza și TVA se duce la 9,92", a subliniat Gabriel Biriş, expert fiscal.

Statele Unite au lansat o ofensivă pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, pe unde este exportat o cincime din petrolul internaţional. Este, însă, o operaţiune de durată, iar după redeschidere, va mai dura cel puţin o jumătate de an până reintră în grafic transporturile de ţiţei.

