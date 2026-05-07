Șoferi STB, acuzați că au furat peste o tonă de motorină și piese auto de la companie

Mai mulţi şoferi STB sunt acuzaţi că ar fi furat peste o tonă de motorină şi piese auto de la compania de transport public. În acest dosar de furt calificat, poliţiştii de la Brigada de Poliţie pentru Transportul Public au făcut joi 20 de percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe din apropierea Capitalei.

"Activitățile au fost desfășurate în urma cercetărilor efectuate într-o cauză ce vizează sustragerea unor cantități importante de combustibil și bunuri din patrimoniul unei societăți de transport public. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că mai mulți angajați ai societății respective, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, ar fi sustras, în mod repetat, combustibil și piese auto din incinta unei autobaze, prejudiciind astfel societatea comercială", a transmis Poliția Capitalei.

21 de șoferi de la Autobaza Nordului a STB, vizaţi în dosar

Potrivit unor oficiali din Poliție, în dosar sunt vizați 21 de șoferi de la Autobaza Nordului a STB, suspectați că ar fi sustras, în mod repetat, cantități importante de combustibil, dar și diverse piese auto.

Furturile ar fi avut loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar prejudiciul urmează să fie stabilit cu exactitate în cadrul cercetărilor.

Percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița

În urma celor 20 de percheziții domiciliare efectuate în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care piese auto și peste o tonă de lichid ce pare a fi motorină.

Persoanele vizate urmează să fie audiate.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Denisa Vladislav

