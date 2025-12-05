Investitorii care urmăresc să-și maximizeze veniturile pasive prin intermediul pieței de capital românești sunt mereu în căutarea acțiunilor care oferă cele mai consistente dividende. Iată topul dividendelor la BVB.

Topul dividendelor la BVB. Ce acţiuni îţi aduc cele mai mari sume sub formă de dividende - Arhiva Observator

La Bursa de Valori București (BVB), anumite companii se disting prin politica lor stabilă și atractivă de distribuire a profitului sub formă de dividende, atrăgând astfel interesul investitorilor care doresc nu doar creștere de capital, ci și fluxuri constante de numerar.

Top companii care oferă cele mai mari dividende la BVB

Topul dividendelor este dominat de companii din sectoare tradiționale, precum energie, utilități și finanțe, care beneficiază de cash-flow-uri solide și o strategie clară de recompensare a acționarilor.

Articolul continuă după reclamă

Printre cele mai atractive acțiuni se numără titlurile unor companii precum OMV Petrom, Electrica, Romgaz sau Banca Transilvania, care au oferit în ultimii ani randamente din dividende ce au depășit frecvent media pieței. Acești jucători sunt preferați de investitorii conservatori, care caută stabilitate și venituri recurente, chiar și în perioadele de volatilitate economică.

Pe lângă randamentul dividendelor, investitorii analizează și frecvența plăților, politica de reinvestire a profitului, dar și perspectivele de creștere ale companiilor respective. Unele firme au optat pentru distribuirea regulată a unor dividende consistente, în timp ce altele preferă reinvestirea câștigurilor pentru a susține dezvoltarea pe termen lung. Pentru cei interesați să-și diversifice portofoliul, aceste informații sunt esențiale în luarea deciziilor.

Când se plătesc dividendele

Dividendele se plătesc, în mod obișnuit, după încheierea exercițiului financiar anual și aprobarea lor în adunarea generală a acționarilor, care are loc, de regulă, la câteva luni după finalul anului fiscal; odată adoptată această decizie, compania stabilește o dată oficială de plată, când banii sunt virați către investitori.

Totuși, momentul exact al plății poate varia în funcție de companie, unele firme alegând să distribuie dividende interimare pe parcursul anului, iar investitorii trebuie să urmărească cu atenție calendarul dividendelor, care include data ex-dividend, ultima zi în care se pot cumpăra acțiuni pentru a beneficia de dividende, și data efectivă a plății, informații publicate de regulă pe site-urile oficiale ale burselor și ale companiilor listate.

Impozitul pe dividende

Impozitul pe dividende în România este de 8% și se reține direct la sursă, astfel că investitorii primesc suma netă fără să mai fie necesare plăți suplimentare către stat; această cotă redusă față de anii anteriori are scopul de a încuraja investițiile pe piața de capital.

Pentru investitorii rezidenți în alte țări, impozitul poate fi ajustat în funcție de acordurile internaționale de evitare a dublei impuneri. Plata și declararea impozitului sunt gestionate de companii sau intermediari, simplificând procesul pentru acționari și facilitând o mai bună planificare financiară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰