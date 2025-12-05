Angajații vor să primească anul acesta bani ca primă de Crăciun mai mult ca niciodată. Scumpirile şi salariile care au rămas pe loc îi fac să pună pe locul doi coşurile-cadou, voucherele şi petrecerile de sărbatori.

Directorii unei companii de tehnologie cu 250 de salariaţi în România și peste 3.600 la nivel global pregătesc o petrecere de final de an pentru angajaţi, dar şi recompense financiare.

"Ne pregătim să sărbătorim munca de anul acesta, efortul dar şi rezultatele. Avem un sistem de recunoaştere a angajaţilor şi săptămâna viitoare ne pregătim să dam acest premiu şi o să terminăm cu o mică ieşire în oraş a colegilor", a declarat Mădălina Moraru, vicepreşedinte resurse umane.

Anul acesta, angajații sunt mai pragmatici ca oricând.

"În alte locuri se dădeau bonuri, beneficii, aici nu", a povestit un angajat.

"Primim produse, cozonaci, tradiţionale. Se fac şi petreceri, mai puţin. Anul acesta cred că din cauza bugetului nu va mai fi", a spus un alt angajat.

"În condiţiile în care anul acesta creşterile salariale nu au mai fost atât de generoase, orice supliment în bani e valorizat mult mai mult", a precizat Oana Botolan, specialist resurse umane.

"Angajaţii se aşteaptă să primeasca un mic cadou la final de an. Ei spun că în absenţa acestor prime sau beneficii s-ar simţi destul de demotivaţi sau chiar neapreciaţi, angajatorii sunt constienţi şi ei de acest lucru", a spus Ana Călugăru, manager PR, platformă de recrutări.

Companiile mențin tradiția beneficiilor de Crăciun, chiar dacă 2025 a fost un an dificil din punct de vedere economic.

"O treime dintre angajatori au alocat, în acest scop, un buget cuprins între 201 și 400 de lei pentru fiecare angajat în parte. 28% între 401 și 600 de lei și tot atât peste 1.000 de lei / angajat. Comparativ cu anul trecut, valoarea beneficiilor oferite a rămas neschimbată. Doar 8% au majorat bugetele și tot 8% le-au scăzut", a tranmis reporterul Observator Georgiana Pocol.

Chestionaţi într-un sondaj, majoritatea angajaţilor consideră că valoarea unui pachet de beneficii acordat de companie ar trebui să fie de peste 1.000 de lei.

Georgiana Pocol

