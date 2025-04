Desertul cu influenţe orientale a devenit rapid viral şi costă în jur de 150 de lei.

"Am pornit de la baza originală, avem cremă de brânză şi un crocant de fistic cu kataif", a declarat Ana Maria Marin, pastry chef.

Cine nu iubeşte tăiţeii, poate alege o variantă simplificată, dar la fel de gustoasă! Cea mai căutată reţetă reinterpretată de pască rămâne cea cu fistic. Este plină de umplutură, are în jur de două kilograme şi costă în jur de 220 de lei.

"O pască modernă, fără aluat, cu multă pască de fistic, multe fructe şi multă dragoste! Clienţii sunt deschişi către produsele reinterpretate", a declarat Alexandra Beatrice, pastry chef.

Cofetarii au nenumărate variante la tradiţionala de pască cu brânză.

"Am hotărât să facem un blat pe care să-l însiropăm. Are foarte multe tipuri de brânză, un sirop făcut din vanilie, blatul este un pandişpan de fapt pe care noi îl coacem înainte. Folosim brânză sărată şi dulce în aceeaşi compoziţie, mai punem pentru un extra gust merişoare şi bucăţi de ciocolată. Ajunge la 130 de lei, are aproape un kilogram", a declarat Ana Vlad, pastry chef.

Pe reţelele sociale, unii au criticat deserturile reinterpretate. "Prăjituri inventate, pasca e doar una clasică." "Numai pască nu e!"

Teologii îi liniştesc, însă. Pasca reinventată nu ştribeşte tradiţia creştină.

"Reţeta în sine nu este cea mai relevantă, ci atitudinea cu care această pască este pregătită, binecuvântată, consumată. Nu putem spune că valoarea simbolică dispare dacă punem mai puţină brânză sau înlocuim stafidele cu bucăţi de mango. E vorba de modul în care noi, ca şi creştini ne raportăm la această pască binecuvântată în noaptea de Paşte ca un simbol al comuniunii", a declarat Marius Ciulu, teolog.

În tradiţia populară, pasca este unul dintre simbolurile sacrificiului lui Iisus, care s-a jertfit pentru iertarea păcatelor noastre. Pasca se prepară în Sâmbăta Mare, ajunul Învierii, iar forma sa este rotundă.

