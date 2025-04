În patiseriile din ţară, cofetarii sunt pe ultima sută de metri cu pregătiriile. În topul preferinţelor, cozonacii sunt copţi cu grijă pentru a-şi ocupa locul de cinste pe masa de Paşte.

"Trebuie neapărat folosit un termometru sau testul scobitorii pentru gospodinele noastre care nu au acasă un termometru", spune Veronica Acs, patiser.

Însă, cum preferinţele românilor se schimbă de la an la an, gustul cozonacului tradiţional a fost înlocuit de aromele mai moderne. Dar nici gustul cozonacului de la bunica nu se dă uitării, iar pasca are la fel, un loc special pe masa de sărbători.

"Avem variante de cozonaci cu mac, cu nucă, nucă şi rahat, nucă şi mac, nucă şi stafide, facem şi pască în perioada aceasta", spune Maria Pavel, cofetar.

"Bunicile noastre ne puneau întotdeauna o felie de pască, un ou roşu şi ne mai puneau un lighean cu apă, dacă îmi este permnis să vă povestesc. Un lighean cu apă în care puneau oul roşu şi un ban. Ne spălam şi apoi mâncam această pască. E un obicei care încă se păstrează", spune Veronica Acs, patiser.

Dacă doriţi astfel de bunătăţi pe masa de Paşte, trebuie să ştiţi că e destul de greu să mai găsiţi un loc pe liste.

