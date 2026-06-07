CSM Bucureşti a câştigat medalia de bronz în Liga Campionilor, după un meci entuziasmant cu Brest
CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a învins în finala mică formaţia Brest Bretagne Handball, scor 32-26 (15-13). Este a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM Bucureşti, care a fost susţinută de peste 3.000 de fani în MVM Dome. Pentru trofeu vor juca, de la ora 19.00, deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, şi echipa Metz Handball.
Pentru CSM au marcat Omoregie 8 goluri, Brnovic 5, Pintea 5, Friis 4, Maslova 3, Jaukovic 2, Ostergaard 2, Hansen 2, Rotaru 1, iar de la Brest s-au remarcat Mairot 11, Vyakhireva 6.
În repriza secundă, CSM Bucureşti a rămas fără două jucătoare în doar cinci minute. În minutul 42, portarul Gabriela Moreschi (CSM) s-a accidentat grav la genunchiul stâng şi nu a mai putut continua partida, în care reuşise 10 parade, iar în minutul 47, interul Djurdjina Jaukovic a fost eliminată cu cartonaş roşu.
În semifinale, vicecampioana României a cedat cu Metz Handball, scor 27-32, iar Brest a fost învinsă la limită de Gyor ETO, cu 31-30.
CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a câştigat medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.
Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.
Tot duminică, în finala turneului similar U17, CSM Bucureşti – DVSC Debrecen, scor 39-41 (13-13, 33-33), după prelungiri. Maria Sprâncenatu a primit titlul de golgeter, cu 21 goluri marcate la Turneul F4.