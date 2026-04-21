Cu cât a scumpit războiul din Iran biletele de avion, pe distanțe lungi, din Europa

Perturbările în aprovizionarea globală cu petrol, în urma războiului din Iran, adaugă peste 100 de dolari la prețul zborurilor pe distanțe lungi din Europa, un cost care probabil va duce la prețuri mai ridicate ale biletelor, se arată într-o analiză a ONG-ului Transport and Environment (T&E), transmite Reuters.

de Oscar Stanciu

la 21.04.2026 , 12:59
Majorarea preţului combustibilului pentru avioane a crescut costul mediu cu carburantul cu 88 euro (104 dolari) pentru fiecare pasager la zborurile pe distanţe lungi care pleacă din Europa şi cu 29 euro la cursele aeriene din interiorul Europei, susţine T&E.

În analiză sunt comparate preţurile din 16 aprilie cu cele de dinaintea începerii conflictului, în 28 februarie. Combustibilul pentru avioane pentru un zbor de la Barcelona la Berlin va fi cu 26 euro mai scump per pasager, în timp ce o cursă aeriană pe distanţă lungă de la Paris la New York costă cu 129 euro mai mult.

Companiile aeriene se pregătesc pentru un sezon dificil

Companiile aeriene din Europa se pregătesc pentru o situaţie dificilă în această primăvară şi vară, preţurile au depăşit 100 de dolari pe baril de la începutul războiului, şi sporesc temerile că un deficit în aprovizionarea cu kerosen ar putea duce la anulări de zboruri. Miercuri, Uniunea Europeană ar urma să prezinte liniile directoare privind managementul aprovizionării limitate cu combustibil pentru avioane.

Directori ai companiilor aeriene, inclusiv Lufthansa, Ryanair şi Air France-KLM, au spus în martie că probabil costurile mai ridicate cu combustibilii se vor regăsi în preţurile biletelor, dacă conflictul se prelungeşte.

Conform T&E, costurile suplimentare de pe urma majorării preţului carburanţilor sunt mult mai mari decât costurile cu care se confruntă operatorii aerieni pentru a se conforma politicilor de mediu ale UE. "Criza din Orientul Mijlociu demonstrează că vulnerabilitatea noastră reală este un rezervor umplut cu petrol străin şi nu legislaţia", a afirmat Diane Vitry, directorul în domeniul aviaţiei la T&E.

Companiile aeriene au cerut retragerea unor politici de mediu ale UE, inclusiv amânarea termenului limită, stabilit pentru 2030, privind utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici pentru aviaţie (eSAF), argumentând că aceste produse nu vor fi fabricate în cantităţi suficiente.

Ca parte a pachetului legislative, UE vrea să sporească independenţa energetică prin investiţii extinse în combustibili verzi pentru avioane.

Oscar Stanciu
