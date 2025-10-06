Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu teren de peste 500 de metri pătraţi, situată în Prahova.

Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540mp în Ploieşti - ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova anunță organizarea unei licitații publice pentru valorificarea unui imobil aflat în proprietatea debitorului Kiss Laszlo-Gyorghy. Evenimentul va avea loc pe 31 octombrie 2025, la ora 10:00, la sediul ANAF din Ploiești, strada Aurel Vlaicu nr. 22.

Casă cu teren, la vânzare

Potrivit anunțului oficial publicat de instituție, este vorba despre a doua licitație pentru vânzarea imobilului compus din:

Articolul continuă după reclamă

teren în suprafață de 554 metri pătrați,

două construcții edificate pe teren, respectiv:

C1, cu o suprafață de 44 mp,

C2, cu o suprafață de 17 mp,

situate în satul Tăriceni, nr. 189, comuna Șirna, județul Prahova.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 20772, iar prețul de pornire al licitației este de 36.854 de lei (fără TVA).

Licitația se desfășoară în conformitate cu art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate pot consulta detaliile complete ale anunțului pe site-ul ANAF, la secțiunea dedicată licitațiilor, sau direct prin linkul oficial:

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰