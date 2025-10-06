Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu teren de peste 500 de metri pătraţi, situată în Prahova. 

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 16:25
Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540mp în Ploieşti - ANAF Galerie (4)

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova anunță organizarea unei licitații publice pentru valorificarea unui imobil aflat în proprietatea debitorului Kiss Laszlo-Gyorghy. Evenimentul va avea loc pe 31 octombrie 2025, la ora 10:00, la sediul ANAF din Ploiești, strada Aurel Vlaicu nr. 22.

Casă cu teren, la vânzare

Potrivit anunțului oficial publicat de instituție, este vorba despre a doua licitație pentru vânzarea imobilului compus din:

Articolul continuă după reclamă
  • teren în suprafață de 554 metri pătrați,
  • două construcții edificate pe teren, respectiv:
  • C1, cu o suprafață de 44 mp,
  • C2, cu o suprafață de 17 mp,
  • situate în satul Tăriceni, nr. 189, comuna Șirna, județul Prahova.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 20772, iar prețul de pornire al licitației este de 36.854 de lei (fără TVA).

Licitația se desfășoară în conformitate cu art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate pot consulta detaliile complete ale anunțului pe site-ul ANAF, la secțiunea dedicată licitațiilor, sau direct prin linkul oficial:

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ploiesti casa teren anaf vanzare
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi”
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Ştiri economice » Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova