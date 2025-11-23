Dorel a dat startul sărbătorilor cu o nouă operă, la Ploieşti. Patinoarul, montat în jurul statuii lui Nichita Stănescu, avea doi stâlpi de iluminat şi două reflectoare lăsate fix pe mijlocul pistei.

Imaginile au explodat în online, iar reacţiile ploieştenilor nu au încetat să apară. Mai ales că, patinoarul părea să fie dedicat profesioniştilor: capabili să facă piruete, să pună frână brusc şi să facă slalom printre stâlpi. Când şi-au dat seama de gafă, muncitorii au revenit.

Doar că, în graba iniţială, montaseră deja toată instalaţia pentru gheaţă, aşa că au fost nevoiţi să dea totul la o parte ca să scoată stâlpii şi reflectoarele uitate. În cele din urmă, patinoarul a fost curăţat. Zona de agrement va fi gata pentru deschidere, sâmbăta viitoare, odată cu Târgul de Crăciun şi aprinderea luminiţelor.

