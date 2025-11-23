Antena Meniu Search
Video Imagini virale din Ploieşti. "Dorel" a uitat doi stâlpi şi două reflectoare în mijlocul patinoarului

Dorel a dat startul sărbătorilor cu o nouă operă, la Ploieşti. Patinoarul, montat în jurul statuii lui Nichita Stănescu, avea doi stâlpi de iluminat şi două reflectoare lăsate fix pe mijlocul pistei.

la 23.11.2025 , 08:57

Imaginile au explodat în online, iar reacţiile ploieştenilor nu au încetat să apară. Mai ales că, patinoarul părea să fie dedicat profesioniştilor: capabili să facă piruete, să pună frână brusc şi să facă slalom printre stâlpi. Când şi-au dat seama de gafă, muncitorii au revenit.

Doar că, în graba iniţială, montaseră deja toată instalaţia pentru gheaţă, aşa că au fost nevoiţi să dea totul la o parte ca să scoată stâlpii şi reflectoarele uitate. În cele din urmă, patinoarul a fost curăţat. Zona de agrement va fi gata pentru deschidere, sâmbăta viitoare, odată cu Târgul de Crăciun şi aprinderea luminiţelor.

