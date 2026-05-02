Este o perioadă grea pentru agricultorii din România! În Dolj, ciorile și porumbeii provoacă pagube uriaşe în culturile abia răsărite. Situația este dificilă, deoarece ciorile sunt considerate specie protejată, iar intervențiile sunt limitate. Astfel, în lipsa unor măsuri eficiente, pierderile devin greu de suportat. Pe minus sunt şi pomicultorii, care se confruntă cu o altă problemă serioasă: pomii fructiferi sunt afectaţi de o boală.

Motivul acestui fenomen? Păsările care preferă în special culturile de orz, porumb sau floarea-soarelui.

"Ne-am gândit aşa ca stricăciune cât ar putea ele să ne facă, un 30-35%, cam pe aici se învârte. Alteori 40% din hectar", spune Petre Petrescu, agricultor.

"Apreciez că 2 luni de zile am ţinut pe mâncare foarte bună circa 700-800 de porumbei sălbatici", spune un agricultor.

Problema persistă de mulţi ani, iar populația de ciori și porumbei sălbatici creşte necontrolat. Fermierii utilizează diverse metode pentru a-i alunga, însă intervenţiile sunt limitate de legislaţie.

"Este vorba despre mii şi mii de păsări. Nu este nici legal şi nici normal să folosim un mijloc de combatere, doar să le speriem", spune un agricultor.

"De la an la an sunt din ce în ce mai mulţi şi porumbeii şi ciorile, iar primăvara la recoltare ne confruntăm şi cu guguştiuci, care mănâncă sub pălărie şi când te duci să recoltezi pălăria este goală", spune Claudia Dunăreanu, inginer agricol.

În cazul pagubelor, agricultorii pot solicita despăgubiri

Fermierii spun totuşi că procedurile sunt dificile, iar compensațiile nu acoperă întotdeauna pierderile.

"În funcţie de valoarea pagubei şi în funcţie de reglementarea legală. Sumele diferă în funcţie de suprafaţă, de valoarea de afectare a culturilor, producţia pe care mai urmează să o mai obţină sau să fie diminuată foarte mult", spune Sorin Agapie, director Direcţia Agricolă Dolj.

Dificil este şi pentru pomicultori, care se confruntă cu o altă problemă serioasă: monilioza, o boală care afectează pomii fructiferi.

"Se extinde mult mai tare dacă această vreme predomină, ceea ce a fost şi cazul. Au fost seri foarte reci, a fost şi umezeală", spune Sonia Morar, inginer horticol.

"Unele soiuri au fost afectate destul de mult, undeva la 50%. Noi sperăm să nu fie afectată producţia foarte foarte mult", spune Ionela Morar, fermier.

Situația este dificilă pentru cultivatorii care sperau că sezonul va evolua favorabil. Specialiștii spun că singura soluţie ar fi monitorizarea atentă a livezilor și aplicarea tratamentelor corespunzătoare.

