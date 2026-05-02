O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona Chilia. 2 aeronave F-16, ridicate de la sol

O dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, sâmbătă noaptea, în contextul unor noi atacuri rusești în Ucraina, care au avut loc în apropierea frontierei cu România, anunță MApN. Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

"În dimineaţa zilei de sâmbătă, 2 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federaţiei Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluţie spre zona localităţii Ismail (Ucraina)", anunţă sâmbătă MApN.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

Articolul continuă după reclamă

"Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, continuându-şi evoluţia spre Ismail", precizează MApN.

Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

"MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea", subliniază instituţia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰