În timp ce pentru unii distracția a fost pilonul principal pentru 1 Mai, alții au ales liniștea. Având în vedere vremurile complicate în care trăim și stresul tot mai mare pe care îl resimțim în viața de zi cu zi, mulți români au ales locuri mai retrase ale țării, astfel încât să aibă parte de relaxare. Fie că vorbim de cabane la munte, pensiuni pe malul Dunării sau bazine cu ape termale, un lucru este cert: anul acesta simțim nevoia de un moment de respiro, iar cei care au ales escapadele în natură pentru a petrece aceste zile libere vor avea parte de el din plin.

Pentru minivacanța de 1 Mai, mulți români au ales liniștea în detrimentul distracției. În județul Gorj, spre exemplu, muzica a fost înlocuită de cântecul păsărilor.

Reporter: Ce vă place cel mai mult?

Turistă: Cel mai mult liniștea. Liniștea și reîncărcarea cu natura. [...] Păsările dimineața. Totul ne place.

Iar administratorii cabanelor s-au pregătit cu tot ce au avut mai bun.

"Au ciubăruri, au grătare, au bucătărie unde să se simtă ca la mama acasă. […] E un loc foarte retras, cu o priveliște minunată spre munții noștri, Masivul nostru Parâng" a spus proprietarul unei cabane, Grigore Băluță.

"Căsuța pe noapte și tot ce este în camping le punem la dispoziție" a spus administratorul unei cabane, Maria.

În stațiunea mureșeană Sovata, mocănița rămâne însă atracția principală.

"Da, e foarte fain să văd cum s-a călătorit și mai demult și e ca o aventură cu familia" a spus o fetiță.

"Am venit de la Babadag, județul Tulcea, și sperăm să petrecem un weekend foarte frumos. Vremea este superbă și am zis să facem un tur cu mocănița, să vedem zona Sovatei. […] Am zis să mergem și până la Praid, să vedem unde a fost salina. N-am fost niciodată" au spus alți turiști.

Ziua de 1 Mai are și o însemnătate aparte pentru localnici.

"În anul 2012, de 1 Mai, a fost repusă mocănița de la Sovata pe șine. […] De atunci parcurgem 14 km până la Câmpul Cetății și retur. O călătorie durează două ore și jumătate. […] Costurile călătoriei sunt: 80 de lei adulții, 70 de lei pensionarii și 50 de lei copilașii" a spus administratorul Mădălina Stoian.

Alții au ales bazinele termale din stațiunea Tășnad pentru relaxarea de 1 Mai.

"Temperaturile apei sunt în jur de 38-40 de grade, cum ne cer turiștii. [...] În total avem patru bazine cu apa termală. […] 45 de lei intrarea pentru adulți, 25 pentru copii" a spus Ovidiu Indre, reprezentantul unui ștrand.

"Am mai fost acum patru ani. Ne-a plăcut foarte mult și, bineînțeles, acum fiind liberi de la serviciu, vrem să ne simțim bine! [...] Pentru apă, pentru că suntem la o anumită vârstă și afecțiunile, din păcate, ne cam dau bătăi de cap" spun turiștii.

Românii au sărbătorit Ziua Muncii alături de cehi

Într-un sat micuț din Clisura Dunării, românii au sărbătorit Ziua Muncii alături de cehi.

"Ne dorim să aducem Cehia mai aproape de România. Un eveniment prin care ne dorim ca românii să aibă ocazia să deguste bere cehească tradițională și să deguste mâncare cehească tradițională" a spus organizatorul evenimentului, Tiberiu Pospisil.

În cadrul evenimentului a fost organizat și un concurs de băut bere cu paiul, la care cehii au fost campioni. Iar la cazări, turiștii au fost așteptați cu preparate delicioase.

"Pe lângă grătar și preparatele specifice, cum ar fi ciorba de pește, saramura de pește, avem și grătar cu mici și bere, țuica de smochine nelipsită, bineînțeles, avem și ciorbă de burtă sau ciorbă rădăuțeană" a spus administratorul unei pensiuni, Florentina Muchitsch.

Pentru minivacanța de 1 Mai, pensiunile din Clisura Dunării sunt ocupate în proporție de 90%.

