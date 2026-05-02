SUA retrag 5.000 de militari din Germania, după ce Merz a spus că americanii sunt "umiliți" de Iran

Statele Unite ale Americii vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania, un proces care va fi finalizat în următoarele 6-12 luni. Anunțul Pentagonului vine după ce cancelarul german a criticat războiul SUA cu Iranul, scrie News.ro.

Totuşi, peste 30.000 de soldaţi americani vor rămâne în ţară. În decembrie 2025, erau 36.436 de militari americani activi staţionaţi permanent în Germania, potrivit datelor Centrului pentru Date privind Personalul din Apărare al SUA (DMDC).

"Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania", a declarat purtătorul de cuvânt-şef al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat.

"Această decizie urmează unei analize aprofundate a poziţionării forţelor Departamentului în Europa şi reflectă cerinţele din teatru şi condiţiile de pe teren. Ne aşteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele şase până la douăsprezece luni", a precizat el.

Articolul continuă după reclamă

Decizia a fost luată după ce Merz a criticat SUA

Preşedintele Donald Trump a afirmat miercuri, într-o postare pe Truth Social, că SUA "analizează şi reevaluează" retragerea de trupe din Germania, după ce cancelarul german a criticat războiul SUA cu Iranul.

Cancelarul german Friedrich Merz a spus că SUA sunt "umilite" de Iran şi a criticat administraţia pentru lipsa unei strategii eficiente de încheiere a războiului.

Trump a ameninţat anterior că va reduce numărul trupelor din Germania în 2020, în timpul primului său mandat şi pe vremea când Angela Merkel era cancelar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰