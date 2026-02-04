Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum îşi organizează românii concediul: cheltuieli, destinaţii şi preferinţe

Chiar dacă vacanța de vară pare încă departe, pentru mulți români planurile sunt deja făcute sau, cel puțin, schițate. Un studiu arată că aproape două treimi își organizează concediul cu luni bune înainte. De la buget și destinație, până la modul de călătorie și așteptările de la vacanță, deciziile sunt luate din timp.

de Mădălina Iacob

la 04.02.2026 , 20:24

Patru din zece români spun că pot cheltui între 350 și 500 de euro de persoană pentru o săptămână, iar aproximativ o treime ar merge pe un buget dublu. Totodată, 6 din 10 își rezervă concediul din timp, chiar și cu 9 luni înainte, în perioada de early booking.

La destinații, Bulgaria rămâne prima opțiune, urmată de Grecia și alte țări europene. România apare abia pe locul cinci în preferințele celor chestionați. În același timp, mulți vor vacanțe "cu grijă mai puțină": aproape 60% spun că preferă all-inclusive.

Când vine vorba de un concediu reușit, cei mai mulți spun că totul pornește de la o cazare bună, la un preț corect. Urmează relaxarea și timpul petrecut cu cei dragi. La polul opus, tot cazarea este menţionată pe primul loc când vine vorba de lucuri care-ţi pot strica o vacanţă.

Articolul continuă după reclamă

Interesant este și cum își împart românii timpul liber. 39% ar vrea două concedii de câte o săptămână, 12% ar face mai mult de două plecări, iar 7% spun că vor sta mai puțin de o săptămână in vancanta.

Majoritatea vor să plece cu mașina. Aproximativ 68% aleg mașina personală, 27% avionul, mai putini autocarul și trenul. 

Mădălina Iacob
Mădălina Iacob Like

De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva.

vacante plaificare vacante concediu planificare
Înapoi la Homepage
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
Comentarii


Întrebarea zilei
Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică?
Observator » Ştiri economice » Cum îşi organizează românii concediul: cheltuieli, destinaţii şi preferinţe