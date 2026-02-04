Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată

O fabrică simbol din România ar putea deveni proiect imobiliar. Una dintre clădiri a fost construită în 1985, în colaborare cu compania japoneză Fujitsu, și a fost proiectată să reziste la un cutremur de până la 9,4 grade pe scara Richter.

Fosta uzină de materiale fotosensibile a Azomureș din Târgu Mureș, cunoscută timp de decenii ca principalul producător român de filme fotografice și medicale, se află în fața unei transformări majore. Spațiul, folosit în prezent pentru evenimente culturale, petreceri și spectacole de stand-up comedy, ar urma să fie reconvertit într-un proiect imobiliar cu funcțiuni mixte.

Potrivit Economica.net, un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru fosta fabrică se află în dezbatere publică, iar vineri, 6 februarie, este programată și consultarea publică. Actualul proprietar al terenului, compania Romaris, propune transformarea incintei într-o zonă de tip centru de cartier, care să includă servicii, spații de mică producție nepoluantă, depozitare, locuințe și alte funcțiuni destinate comunității locale.

Conform memoriului analizat de Economica.net, amplasamentul este considerat potrivit pentru o reconversie urbană care să atragă nu doar locuitori din oraș, ci și din localitățile limitrofe. Proiectul prevede reconfigurarea insulei urbane fără demolarea clădirilor existente.

Terenul are o suprafață de aproximativ 6,6 hectare și include hale de producție realizate din structuri prefabricate, dar și clădiri multietajate din beton armat, cu regim de înălțime de până la P+9. Una dintre clădiri a fost construită în 1985, în colaborare cu compania japoneză Fujitsu, și a fost proiectată să reziste la un cutremur de până la 9,4 grade pe scara Richter, fapt care face demolarea extrem de costisitoare.

Deși structurile de rezistență sunt solide, compartimentările interioare și zidăriile exterioare sunt afectate de anii în care clădirile nu au fost utilizate, se mai arată în documentele citate.

Secția de materiale fotosensibile a Azomureș a funcționat din anii ’80 și a devenit, înainte de 1989, un jucător dominant pe piața internă. Aici se produceau inclusiv filme cu utilizare medicală, fabrica acoperind la un moment dat aproximativ 75% din necesarul de film radiologic al spitalelor din România. Odată cu trecerea la tehnologia digitală, activitatea a devenit nerentabilă, iar unitatea a fost închisă.

