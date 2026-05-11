Amenzi de 60.000 de lei într-o zonă frecventată din Capitală. Fumatul în restaurante era o "practică uzuală"

Polițiștii locali au aplicat amenzi de 60.000 de lei unor restaurante de pe Bulevardul Decebal din Capitală pentru fumat în spații publice închise.

Reprezentanții Primăriei Capitalei arată, luni, într-o postare pe Facebook că fumatul în spațiile publice închise este interzis prin lege, iar cei care "uită" acest lucru și pun în pericol sănătatea oamenilor riscă amendă.

În ultimele noți, 24 de restaurante de pe Bulevardul Decebal au fost verificate de polițiștii locali.

"Mirosea a tutun, mesele erau dotate cu scrumiere, semn că fumatul la interior e o practică uzuală. Amenzile date au ajuns, cumulat, la 60.000 de lei", se arată în postarea Primăriei Capitalei.

Autoritățile amintesc că sancțiunile pentru aceste abateri sunt progresive: 5.000 de lei prima amendă, 10.000 şi suspendarea activității până la rezolvarea problemei la a doua abatere și amendă de 15.000 lei şi închiderea unității la cea de-a treia abatere.

