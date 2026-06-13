În curând, am putea creşte anghilă în fermele piscicole din România! Cercetătorii din Constanţa testează acum dacă acest lucru este posibil şi monitorizează atent sute de exemplare pe care le-au adus în laborator. Anghila este un deliciu culinar, pe care o găsim în restaurantele asiatice de la noi.

La Constanţa, la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa", se lucrează intens la un experiment nou - creşterea anghilei în sisteme controlate.

”Intenţionăm în acest experiment să testăm creşterea ei în apă salmastră, în apă provenită din Marea Neagră. Vom testa combinaţii de furaje, astfel încât ţintim să obţinem o carne mai texturată, o carne mai gustoasă şi mai atractivă din punct de vedere vizual”, spune Victor Niță, cercetător marin.

Cercetătorii au adus la institut 400 de exemplare, pe care le monitorizează atent. Scopul este obținerea unui produs premium, care să poată ajunge în restaurante și, ulterior, pe piața românească.

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”La nivel european, anghila este extrem de apreciată. Se vinde cu câteva zeci de euro o porţie în restaurantele de top. Carnea anghilei este extrem de bogată în grăsimi sănătoase, în acizi graşi, de asemenea şi în proteine”, spune Magda Nenciu, biolog marin.

Anghila europeană este un preparat extrem de apreciat, care poate fi gătit în mai multe feluri.

”Este un produs de tradiţie, atât în nordul Europei, unde se consumă în special afumată, deci se poate face şi la noi foarte bine batoc de anghilă, cu siguranţă va fi apreciat. În zona mediteraneană se mănâncă făcută pe grătar. Iar în partea centrală a Europei, se face chiar tocăniţă de anghilă”, spune Magda Nenciu, biolog marin.

Câteva restaurante asiatice de la noi folosesc deja acest peşte, pe care îl importă de la furnizori japonezi.

”Avem trei preparate diferite pe bază de anghilă. Avem Nigiri, Sashimi şi Sushi Roll. Noi îl folosim cu o glazură, care este dulce-sărată, după ce îl preparăm termic. Este o reţetă proprie şi e un produs super apreciat de clienţii noştri. Unul dintre cele mai vândute produse pe care le avem în locaţie”, spune Cătălin Boțoc, manager restaurant.

Dacă testele de la Constanța vor avea succes, anghila ar putea deveni următoarea specie crescută comercial în fermele piscicole românești.