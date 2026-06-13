Vara a venit cu parfum de flori! Ca în fiecare sezon casele sunt înfrumusețatecu mușcate, begonii sau petunii. În piețe și în sere este plin de culoare, iar clienții sunt așteptați cu prețuri pentru toate buzunarele. Mai mult, cine vrea să le planteze singur poate opta pentru răsaduri, iar cei care vor totuşi să-şi uşureze munca le pot cumpara direct la ghiveci.

Cei care iubesc florile au la dispoziţie o gamă variată. Colorate mai intens sau mai parfumate, plantele înfrumuseţează fiecare gospodărie.

”Muşcate caută cel mai mult şi răsaduri. Toate culorile avem, toate culorile: mov, ciclam, roz, trandafir sunt frumoase”, spune Dominica Dănilă, producător local.

Şi pentru că ce este frumos atrage mereu, clienţii nu se lasă asteptaţi.

Articolul continuă după reclamă

”Vin din ce în ce mai mulţi. Ne-am uitat, avem aproape 20 de ani de când producem flori, de la an la an tot mai multă lume şi mai multe case cu flori”, spune Costel Pricob, producător local.

Şi nu doar gama de flori este variată, ci şi preţurile sunt accesibile. Răsadurile pot ajunge până la 12 lei, iar cele mai multe flori în ghiveci costă 30 de lei. Mai scumpe sunt, însă, aranjamentele.

În funcţie de timp şi buget ne putem înfrumuseţa casele cu florile preferate. Putem veni la sere să ne cumpărăm răsadurile şi să le plantăm singuri sau ne putem aduce jardinierele, iar cei de aici se ocupă de aranjamentul dorit. Preţul aranjamentelor variază între 60 şi 150 de lei, în funcţie de florile alese.

Pentru mulţi florile înseamnă chiar mai mult decât simple ornamente.

”Sunt doamne care spun că sunt în stare să nu-şi cumpere chiar şi mâncare, mai degrabă cumpără flori”, spune Costel Pricob, producător local.

”Toate florile sunt frumoase, toate! Nu există flori urâte, ele sunt viaţa mea. Îmi plac dintotdeauna”.

”Dacă e o zi încărcată de dimineaţă până seara, mergem ne punem pe terasă şi ne luăm energia de la flori”

”Dimineaţă când mă trezesc şi mă uit la ele am o bună dispoziţie. Nu le-am numărat, dar am peste 100 sigur”, spun clienții.

Iar dacă florile sunt îngrijite corespunzător, ne putem bucura de frumusețea lor până târziu în toamnă.