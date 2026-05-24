Video Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta

Hotelurile și restaurantele de pe litoral au intrat deja în focuri - caută angajați pentru sezonul estival. Şi ar putea să îi găsească pe băncile şcolii. La un liceu de profil din Constanța, elevii învață gastronomie turcească de la un chef venit din Turcia. Experienţa i-ar putea duce, în doar câteva săptămâni, în bucătăriile hotelurilor și restaurantelor de la mare. 

de Cristina Niță

la 24.05.2026 , 13:24
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

În laboratorul de gastronomie a liceului tehnologic "Miron Costin" din Constanţa, rețetele se învață pas cu pas. Elevii descoperă tehnici noi de gătit, combinații de ingrediente și modul în care preparatele ajung să arate impecabil în farfurie.

"În cadrul săptămânii culturale, împreună cu copiii pregătim supă ezogelin, supă tarhana, hünkar beğendi, iar acum facem aromele unor preparate speciale", a declarat Huseyin Gul, chef bucătar din Turcia. 

10.000 de locuri de muncă, disponibile

Articolul continuă după reclamă

Profesorii spun că astfel de activități îi apropie pe elevi de realitatea din bucătării și îi pregătesc pentru primele locuri de muncă.

"Elevii noştri lucrează chiar de pe perioada verii, se pregătesc cu ce au învăţat în şcoală, unii agenţi economici îi şi păstrează pe perioada verii până începe şcoala", a declarat Carmen Iordache, director Liceul "Miron Costin" Constanţa.

Printre cei care se pregătesc deja pentru al doilea sezon de muncă este și Tudor, în vârstă de 16 ani.

"Muncesc în timpul sezonului. Nu e primul an, am muncit şi anul trecut. Ajutor de ospătar, probabil pe timpul timpul dimineţii, la micul dejun", a declarat Tudor.

Pe litoral, hotelierii și proprietarii de restaurante caută tot mai mult elevi care au făcut practică în domeniu.

"Sunt de foarte mare ajutor, mai ales că vin când este necesar. Am diminuat foarte mult numărul nepalezilor, etiopenilor pe care i-am avut. Foarte puţini au rămas şi restul doar pe elevi din România şi personal din România", a declarat Oana Olteanu, manager hotel.

Pentru această vară, angajatorii vor în special bucătari, ajutori de bucătari, ospătari, barmani, recepționeri și personal auxiliar. Peste 10 mii de locuri de muncă sunt disponibile pe litoral în sezonul estival.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

recrutari hotel restaurante litoral
Înapoi la Homepage
Lia Olguța Vasilescu, anunț uriaș! Ce a decis după întâlnirea cu jucătorii și staff-ul Universității Craiova
Lia Olguța Vasilescu, anunț uriaș! Ce a decis după întâlnirea cu jucătorii și staff-ul Universității Craiova
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Captain Daz. Cum a ajuns un australian cu suflet de român să facă milioane de oameni să râdă de copilăria lor
Captain Daz. Cum a ajuns un australian cu suflet de român să facă milioane de oameni să râdă de copilăria lor
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi interesaţi să vedeţi filmul "Fjord", după ce a câştigat Palme d'Or?
Observator » Ştiri economice » Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.