Hotelurile și restaurantele de pe litoral au intrat deja în focuri - caută angajați pentru sezonul estival. Şi ar putea să îi găsească pe băncile şcolii. La un liceu de profil din Constanța, elevii învață gastronomie turcească de la un chef venit din Turcia. Experienţa i-ar putea duce, în doar câteva săptămâni, în bucătăriile hotelurilor și restaurantelor de la mare.

În laboratorul de gastronomie a liceului tehnologic "Miron Costin" din Constanţa, rețetele se învață pas cu pas. Elevii descoperă tehnici noi de gătit, combinații de ingrediente și modul în care preparatele ajung să arate impecabil în farfurie.

"În cadrul săptămânii culturale, împreună cu copiii pregătim supă ezogelin, supă tarhana, hünkar beğendi, iar acum facem aromele unor preparate speciale", a declarat Huseyin Gul, chef bucătar din Turcia.

10.000 de locuri de muncă, disponibile

Articolul continuă după reclamă

Profesorii spun că astfel de activități îi apropie pe elevi de realitatea din bucătării și îi pregătesc pentru primele locuri de muncă.

"Elevii noştri lucrează chiar de pe perioada verii, se pregătesc cu ce au învăţat în şcoală, unii agenţi economici îi şi păstrează pe perioada verii până începe şcoala", a declarat Carmen Iordache, director Liceul "Miron Costin" Constanţa.

Printre cei care se pregătesc deja pentru al doilea sezon de muncă este și Tudor, în vârstă de 16 ani.

"Muncesc în timpul sezonului. Nu e primul an, am muncit şi anul trecut. Ajutor de ospătar, probabil pe timpul timpul dimineţii, la micul dejun", a declarat Tudor.

Pe litoral, hotelierii și proprietarii de restaurante caută tot mai mult elevi care au făcut practică în domeniu.

"Sunt de foarte mare ajutor, mai ales că vin când este necesar. Am diminuat foarte mult numărul nepalezilor, etiopenilor pe care i-am avut. Foarte puţini au rămas şi restul doar pe elevi din România şi personal din România", a declarat Oana Olteanu, manager hotel.

Pentru această vară, angajatorii vor în special bucătari, ajutori de bucătari, ospătari, barmani, recepționeri și personal auxiliar. Peste 10 mii de locuri de muncă sunt disponibile pe litoral în sezonul estival.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰