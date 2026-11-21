Dispariţie misterioasă în localitatea Târgu Logreşti din Gorj. O mamă de 42 de ani şi fiul ei de şase ani sunt de negăsit, după ce nu au mai ajuns în casa iubitului femeii, unde locuiau. Ultima dată au fost văzuţi împreună, vineri, la şcoala unde învaţă băieţelul.

Poliţiştii cer ajutorul oamenilor pentru găsirea celor doi. Oamenii legii spun că nu au existat violenţe în familie.

Ce spun poliţiştii

La data de 20 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că în jurul orei 10:00, concubina sa, Pătruț Ramona,în vârstă de 42 de ani, din comuna Logreşti, sat Frunza, împreună cu fiul său minor, Net Ianis Laurențiu, de 6 ani, ar fi plecat voluntar de la Şcoala Gimnazială Târgu Logreşti, unde minorul frecventa orele de curs și până în prezent nu a mai revenit.

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Semnalmente Pătruț Ramona: înălțime de 1,65 m, greutate de aproximativ 70-75 de kilograme, păr blond, lung, ochi verzi, față ovală.

La momentul plecării femeia purta pantaloni sport (colanți), bluză de culoare verde, geacă tip palton de culoare crem și pantofi sport multicolori.

Semnalmente Net Ianis Laurențiu: înălțime de aproximativ 1,10 m, greutate de aproximativ 30 de kg, păr scurt, blond, ochi verzi și față ovală.

La momentul plecării, minorul purta pantaloni sport de culoare albastră, geacă de culoare alb cu roșu și pantofi sport de culoare neagră. Orice persoană care poate furniza informații ce pot ajuta la identificarea celor două persoane este rugată să apeleze numărul 112, sau să anunțe cel mai apropiat polițist.