Celebrele platforme de produse chinezeşti încep să piardă clienţi. Românii comandă din ce în ce mai puţine produse din China. De vină este taxa de 25 de lei impusă de Guvern pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene, iar asta a dus deja la o scădere a comenzilor de până la 40 la sută în toată Europa.

Cel mai probabil pe fondul taxei de 25 de lei, impusă de autoritățile române pentru fiecare colet care intră din afara Uniunii Europene, suprapusă cu taxa europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de produs, au fost motivele pentru care românii au început să comande tot mai puțin de pe platformele asiatice.

Arată și cifrele privind frecvența cumpărăturilor. Aproape 73% dintre respondenții români au declarat că fac achiziții de pe astfel de platforme doar o dată la câteva luni sau mai rar, mult mai puțin decât cei din Ungaria, din Cehia sau Slovacia, de pildă.

Totodată românii sunt și printre cei mai nemulțumiți de produsele din China. Doar 34% dintre românii care și-au evaluat achizițiile spun că nu au întâmpinat nicio problemă.