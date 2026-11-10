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Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.11.2026, 13:12 | Modificat la 10.11.2026, 13:14

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,8052 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3946 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7617 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3443 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,45 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,0791 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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