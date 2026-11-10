Ucraina şi Rusia, faţă în faţă. Dezvăluirea unui oficial SUA: Ambele părţi dispuse la concesii teritoriale

SUA, Rusia şi Ucraina au început, de la 09:50, ora României, noi discuţii de pace la Abu Dhabi, primele după cele din februarie, de la Geneva. Spre deosebire de rundele trecute, americanii susţin acum implicarea europenilor în negocieri, în ciuda opoziţiei Rusiei. Înaintea negocierilor cu delegaţia rusă, Ucraina s-a întâlnit cu reprezentanţi europeni şi ai NATO, precum şi cu Steve Witkoff şi Jared Kushner, pentru a se coordona. Un oficial american susţine că Rusia şi Ucraina manifestă flexibilitate în privinţa teritoriului.

Oficialul american, care a făcut declaraţii presei înainte de începutul discuţiilor de marţi, a spus că garanţiile de securitate pentru Ucraina vor fi un subiect major al discuţiilor, inclusiv posibilitatea unei apărări de tipul articol 5 al NATO pentru Kiev. Atât Ucraina, cât şi Rusia au fost categorice în privinţa teritoriului. Ucraina vrea ca Rusia să fie împinsă înapoi la graniţa iniţială dintre cele două ţări, în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin vrea să obţină întreaga regiune Donbas.

Orice acord teritorial ar veni probabil la sfârşitul negocierilor

Oficialul a spus însă că ambele părţi manifestă în privat un anumit potenţial pentru un compromis. Orice acord teritorial ar veni probabil la sfârşitul negocierilor, după ce alte aspecte sunt convenite, inclusiv arhitectura de securitate postbelică, a spus oficialul. Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner vor conduce eforturile de mediere ale SUA în discuţiile de la Abu Dhabi.

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Oficialul a spus că este posibil ca cei doi emisari să călătorească în Rusia la un moment dat după discuţii pentru a se întâlni cu preşedintele Putin. În timp ce a menţionat că negocierile vor dura ceva timp, oficialul american a mai spus că există un optimism precaut din partea SUA referitor la posibilitatea de a se face progrese. Preşedintele Trump a subliniat în mod repetat pierderile mari pe care ambele părţi le-au suferit de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. "Aceasta este prima dată când simt că vedem o dorinţă reală din partea rusă de a încheia, a spus oficialul american.

Reacţia Ucrainei

"Ne-am început activitatea în Emiratele Arabe Unite. Prima întâlnire va avea loc cu reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și Comisiei Europene, cărora li se vor alătura trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner. Ne vom alinia pozițiile și ne vom coordona pașii înaintea următoarei etape a negocierilor. Aceasta va fi urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Delegația ucraineană, alături de mine, îi include pe Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia și Vadym Skibitskyi. Prioritățile noastre cheie sunt încetarea ostilităților, asigurarea unor garanții de securitate post-război de încredere, asigurarea redresării și dezvoltării economice a Ucrainei și avansarea eforturilor umanitare. Lucrăm pentru a face cât mai multe progrese în aceste probleme și pentru a aduce pacea mai aproape", a fost mesajul postat pe X de Rustem Umerov, şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei.

Şefa diplomaţiei europene nu are "aşteptări mari" privind contactele dintre Rusia, Ucraina şi SUA

Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a afirmat luni că nu are mari aşteptări privind noua rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite, care va începe mâine, marţi, la Abu Dhabi, considerând că Moscova nu a dat semne că ar fi dispusă să negocieze cu bună credinţă, informează EFE, citată de Agerpres. "Nu am mari aşteptări. Până acum nu am văzut semne că Rusia ar fi dispusă să negocieze cu bună credinţă", a declarat Kaja Kallas presei la Paris, unde participă la întâlnirea miniştrilor de externe din G7.

Şefa diplomaţiei europene a susţinut că orice proces de negociere trebuie să fie însoţit de gesturi concrete din partea Moscovei, precum un armistiţiu, oprirea atacurilor asupra civililor şi a infrastructurilor civile şi garanţii că Rusia nu va mai ataca Ucraina. "Ne-ar plăcea să vedem un armistiţiu pentru a putea să ne aşezăm la masa negocierilor", a spus Kallas, care a subliniat că Rusia trebuie să demonstreze bunăvoinţă şi să înceteze să mai omoare civili şi să atace infrastructuri.

Cine sunt rușii, ucrainenii și americanii care negociază la Abu Dhabi

Delegația Rusiei este condusă tot de celebrul Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin. Din echipă mai fac parte Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe, responsabi de relațiile cu SUA și controlul armelor, Mihail Galuzin, ministru adjunct de externe, Igor Kostiukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General al armatei ruse (GRU), și Iuri Jîgarlovski, șef adjunct al Direcției Principale Operaționale a Statului Major General. Pregătirile au fost coordonate de Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pentru politică externă, dar el nu face parte din delegație.

Vladimir Medinski este o figură detestată şi controversată în Ucraina. El este perceput ca un om cheie al propagandei prin care Rusia încearcă să justifice războiul împotriva Ucrainei.

De partea cealaltă, ucrainenii vor fi reprezentați de Rustem Umerov, șeful Serviciului de Informații Externe, Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui, David Arahamia, liderul grupului parlamentar "Slujitorul Poporului", formațiunea președintelui Volodimir Zelenski, Serhii Kîslîția, diplomat, adjunct al șefului Biroului Președintelui, Vadim Skibițki, reprezentant al serviciilor de informații militare ucrainene, și Andrii Hnatov, șeful Statului Major General.

Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui american, Jared Kushner. Nu se știe nimic deocamdată despre participarea vreunui membru al guvernului american, precum secretarul de stat Marco Rubio

Pe cine trimit europenii și NATO la Abu Dhabi

La Abu Dhabi vor fi prezenți și reprezentanți ai NATO și UE. Potrivit presei ucrainene, este vorba despre Geoffrey van Leeuwen, șeful de cabinet al secretarului general al NATO, Bjorn Seibert, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Ursulei von der Leyen și șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, precum și Anna-Maria Boura, consiliera pentru politică externă a președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Franța, Germania și UK ar urma să fie reprezentate la nivel de consilieri prezidențiali și guvernamentali. Este vorba despre Gunter Sautter, consilierul pentru securitate și politică externă al cancelarului german Friedrich Merz, Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al premierului britanic Andy Burnham, și Emmanuel Bonne, consilierul diplomatic al președintelui francez Emmanuel Macron.