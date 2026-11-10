O companie aeriană, prezentă şi la noi, schimbă o regulă pentru bagajele de cală

Ryanair, companie aeriană prezentă şi la noi, schimbă o regulă privind bagajele de cală, scrie The Independent .

Începând din 10 noiembrie, ghișeele de predare a bagajelor se vor închide cu 60 de minute înainte de ora programată a decolării, față de 40 de minute, cât era până acum. Compania aeriană a anunțat schimbarea încă din aprilie.

Măsura îi vizează pe aproximativ 20% dintre pasagerii Ryanair, cei care călătoresc cu bagaj de cală. Compania spune că de acum, călătorii vor avea mai mult timp să treacă de controlul de securitate și de controlul pașapoartelor, înainte de începerea îmbarcării.

Biletele de avion se vor scumpi

Preţul călătoriilor cu avionul în Europa va înregistra anul viitor "cea mai mare creştere din istorie", a declarat marţi directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, în condiţiile în care companiile aeriene nu sunt protejate prin instrumente de acoperire a riscurilor (hedging) împotriva creşterii costurilor combustibilului, transmite Reuters.

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"Anul viitor, vom asista la o creştere a tarifelor la călătoriile cu avionul în Europa, cred că de ordinul a 10%, 15% poate chiar 20%. În opinia mea, în următoarele 12 luni, vom vedea cea mai mare creştere a tarifelor aeriene din istoria Europei", a declarat O'Leary în cadrul unei conferinţe de presă organizate Bruxelles.

Războiul din Iran a dus la o creştere bruscă a preţurilor la kerosen, ceea ce a redus marjele de profit ale companiilor aeriene care nu au recurs la instrumente de acoperire a riscurilor (hedging).

O'Leary a precizat că Ryanair şi alte companii aeriene europene deţin poziţii solide de acoperire a riscurilor pentru combustibilul de aviaţie pentru anul 2026. El a adăugat că, la momentul izbucnirii războiului din Iran, la sfârşitul lunii februarie, Ryanair avea acoperit 80% din necesarul său de combustibil, la un preţ de 67 de dolari pe baril, până în luna martie 2027.

Directorul general al Ryanair a avertizat însă că, începând cu aprilie 2027, majoritatea companiilor aeriene europene au o protecţie limitată împotriva fluctuaţiilor de preţ. În cazul Ryanair, doar 15% din costurile cu combustibilul pentru anul viitor sunt acoperite la un preţ de 85 de dolari pe baril, comparativ cu preţurile de pe piaţa spot, care sunt de aproape două ori mai mari, a explicat O'Leary.