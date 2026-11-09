Satul cu 200 de oameni unde un tânăr e cioban, grădinar şi salahor. Banii şi liniştea l-au convins să rămână

Un tânăr de 31 de ani din Bosnia şi Herţegovina şi-a construit o nouă viaţă într-un sat de munte, la aproape 1.000 de metri altitudine. Bărbatul creşte aproximativ 30 de capre şi mai multe vaci, dar lucrează şi ca grădinar sau muncitor în construcţii pentru a-şi câştiga existenţa. Deşi recunoaşte că taxele şi birocraţia îi îngreunează activitatea, tânărul spune că este mulţumit de viaţa pe care o duce şi nu intenţionează să se întoarcă în ţara natală.

Halid Selimovic s-a stabilit în urmă cu trei ani în Fuipiano Valle Imagna, o localitate montană din Italia, unde şi-a transformat pasiunea pentru animale într-o ocupaţie de zi cu zi. În prezent, are grijă de aproximativ 30 de capre şi cinci sau şase vaci, iar timpul rămas îl dedică altor activităţi din care îşi asigură veniturile, potrivit Blic.

Dragostea pentru animale a început cu mult înainte să ajungă în Italia. În Bosnia şi Herțegovina, tânărul a lucrat ca cioban şi a crescut câteva capre. Acum îşi împarte responsabilităţile de la fermă cu iubita sa, Valentina.

Cum arată o zi din viaţa tânărului care creşte animale la aproape 1.000 de metri altitudine

Programul lui Halid începe dis-de-dimineaţă, când pregăteşte tot ce este necesar pentru animalele de la fermă. După ce îşi termină celelalte activităţi, se întoarce pentru a le hrăni şi a le asigura apă.

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Tânărul creşte iezi pentru producţia de carne, iar bovinele pe care le deţine sunt destinate aceluiaşi scop. Creşterea animalelor nu este însă singura sa ocupaţie. Halid lucrează şi ca grădinar, muncitor în construcţii şi se ocupă de diverse reparaţii, fiind, după cum spune chiar el, un om bun la toate.

În administrarea gospodăriei este ajutat de Valentina, alături de care reuşeşte să împartă responsabilităţile de la fermă şi celelalte activităţi profesionale.

Diferenţele dintre viaţa în Italia şi cea din Bosnia şi Herțegovina

Experienţa acumulată în cele două ţări i-a permis lui Halid să observe diferenţele dintre modul în care este organizată creşterea animalelor în Italia, faţă de Bosnia şi Herţegovina. Potrivit acestuia, cele mai importante deosebiri ţin de reglementările din domeniu, organizarea activităţii şi frecvenţa controalelor.

"În Bosnia şi Herţegovina, totul era complet diferit. Încă se lucra ca în anii ‘90 aşa cum se lucra odinioară şi aici. În Italia, astăzi, totul trebuie să respecte întocmai regulile, şi pe bună dreptate. Trebuie să respecţi reglementările, altfel pot apărea boli şi alte probleme", a explicat tânărul.

Halid susţine că verificările sunt frecvente, iar aproape fiecare etapă a creşterii animalelor este supravegheată.

Cu toate acestea, nu consideră că sistemul italian este lipsit de probleme. Taxele ridicate, numeroasele obligaţii financiare şi birocraţia reprezintă, în opinia sa, principalele dificultăţi cu care se confruntă crescătorii de animale.

Este singurul crescător de capre din sat

Halid afirmă că este singurul crescător de capre din Fuipiano, într-o zonă în care majoritatea fermierilor se ocupă de creşterea bovinelor.

Toate caprele sale aparţin rasei orobice, pe care o consideră rezistentă şi potrivită condiţiilor din regiunea montană în care locuieşte. Deşi satul se află la o anumită distanţă de localităţile mai mari, tânărul apreciază liniştea şi condiţiile oferite de această zonă.

"Îmi place că aici este soare toată ziua, Desigur, suntem oarecum izolaţi, dar pentru animale este mai bine aşa", a explicat Halid.

Mediul montan şi posibilitatea de a-şi creşte animalele în condiţii potrivite sunt printre motivele pentru care a ales să rămână în această comunitate.

Pentru a promova creşterea caprelor şi a face această activitate mai cunoscută în comunitatea locală, Halid a organizat, pe 24 octombrie, un târg în Fuipiano. Potrivit tânărului, la eveniment au fost aduse aproximativ 160 de animale, inclusiv capre din regiunea Valtellina. Succesul primei ediţii l-a determinat să ia în calcul organizarea unui nou eveniment la anul.

De ce nu vrea să se întoarcă în Bosnia şi Herţegovina

Deşi viaţa la munte presupune multă muncă, Halid spune că este mulţumit de alegerea făcută şi că îşi vede viitorul în Italia. La 31 de ani, tânărul speră să poată continuă activitatea de creştere a animalelor pentru cât mai mult timp, mai ales că se bazează şi pe ajutorul partenerei sale.

Întrebat dacă intenţionează să se întoarcă în ţara natală, acesta a răspuns că nu a mai vizitat-o de mai mulţi ani şi nici nu are în plan să revină prea curând. În ciuda cheltuielilor şi a obligaţiilor administrative, bărbatul consideră că a găsit în satul italian locul în care îşi doreşte să trăiască.

Un alt motiv pentru care apreciază viaţa în Fuipiano este relaţia bună pe care o are cu localnicii. Comunitatea numără în jur de 200 de locuitori, iar Halid consideră că buna înţelegere între vecini este esenţială într-un sat atât de mic.

"Aici îmi este bine, altfel nu aş fi rămas. Mă înţeleg bine cu oamenii, cu toată lumea. În sat suntem aproximativ 200 de persoane şi este important să trăim în armonie unii cu ceilalţi", a declarat tânărul.