Curs BNR, 12 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a atins un nou nivel record fiind cotat la 4,8155 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7938 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3935 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3459 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 12,95 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 611,8686 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 noiembrie 2026 şi până în prezent.