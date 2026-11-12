În New York, o tragedie i-a lăsat pe oameni fără acoperiş deasupra capului. Cel puţin două persoane au murit şi 19 au fost rănite după ce o clădire cu trei etaje s-a prăbuşit ca un castel de cărţi în cartierul Brooklyn.

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite. Mai mulţi oameni au rămas prinşi sub dărâmături. Salvatorii sapă după supravieţuitori sub mormanul de resturi.

Au folosit inclusiv drone şi au continuat căutările chiar şi după lăsarea întunericului, la lumina lanternelor.

Operațiunile de salvare au început imediat după apelul de urgență, a anunțat primarul orașului New York, Zohran Mamdani. Edilul a oferit informații despre operațiune pe platforma X, avertizând populația să evite zona.

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Echipele de intervenție au ajuns la fața locului la un minut după primul apel de urgență. Șeful Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), John Esposito, a declarat că echipajul se întorcea de la o altă intervenție din apropiere și a început imediat operațiunile de căutare și salvare.

Clădirea s-a prăbușit peste un șantier de construcții din vecinătate, blocând în interior locatari și muncitori. O femeie însărcinată a fost salvată de la fața locului.

Clădirea adăpostea un magazin la parter şi cel puţin un apartament. În trecut, acolo a funcţionat şi un centru de de îngrijire pentru adulţi, spaţiu care fusese abandonat. Cauza prăbuşirii e investigată.