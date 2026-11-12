Marea Neagră, cea mai periculoasă rută maritimă din lume: Peste 300 de atacuri, 50 de morţi şi dispăruţi

Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume în acest an, depășind Strâmtoarea Ormuz la numărul de victime. O analiză publicată azi de The Wall Street Journal a documentat peste 300 de atacuri, care au provocat moartea şi dispariţia a peste 50 de marinari. Comparativ, în Orientul Mijlociu au fost înregistrate 130 de atacuri și 25 de decese din februarie până în prezent. Totodată, numărul navelor care au tranzitat Bosforul a scăzut cu 41% în octombrie, față de aceeași lună a anului trecut. Situația tot mai gravă a determinat Uniunea Europeană să accelereze planurile pentru înființarea unui hub securitate maritimă la Marea Neagră.

O analiză publicată de The Wall Street Journal documentează atacurile care au transformat Marea Neagră în cea mai periculoasă zonă maritimă din lume în acest an, depășind Strâmtoarea Ormuz la numărul de victime.

Dacă operatorii de transport maritim au evitat în ultimele luni să se apropie de Ucraina și Rusia, pentru a-și proteja navele de atacuri, acum acestea s-au extins și în apele României și Bulgariei, amplificând presiunile asupra UE și NATO.

Potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey, în Marea Neagră au avut loc peste 300 de atacuri în acest an. Acestea au provocat moartea a peste 30 de marinari, iar alți peste 20 sunt dați dispăruți, conform Asociației Armatorilor din Turcia, platformei MarineTraffic și autorităților locale.

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WSJ

Prin comparație, de la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran, la sfârșitul lunii februarie, 130 de atacuri au fost înregistrate în Strâmtoarea Ormuz și în restul Orientului Mijlociu, soldate cu moartea a 25 de marinari.

În octombrie, 12 nave comerciale au fost atacate în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei. Aproape jumătate dintre aceste atacuri s-au soldat cu morți, dispăruți sau răniți.

Mai mulți lideri europeni au dat vina pe Rusia pentru atacurile produse în apropierea teritoriului NATO, în timp ce Moscova a negat orice implicare.

Atacurile pe mare se suprapun peste alte incidente în spatele cărora s-ar afla tot Rusia. A crescut numărul încălcărilor spațiului aerian, al atacurilor cibernetice și al actelor de sabotaj la granița estică a NATO.

WSJ

România și Bulgaria sunt deosebit de expuse ostilităților Rusiei. Forțele lor armate și structurile de protecție civilă sunt printre cele mai puțin dezvoltate din Europa, dar aliații NATO mobilizează resurse pentru a sprijini regiunea, explică WSJ.

Comisia Europeană a anunțat luni că intenționează să accelereze crearea unui hub de securitate maritimă la Marea Neagră. WSJ subliniază însă că Bruxelles-ul nu a numit clar Rusia drept responsabilă pentru atacurile recente.

Marea Neagră are o importanță strategică majoră pentru că reprezintă o legătură între Europa și Asia, amintește WSJ. Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina au ieșire la Marea Neagră, ceea ce le oferă acces la rute comerciale-cheie.

Dacă în 2022, după izbucnirea războiului, Marea Neagră a fost una dintre principalele zone de confruntări navale și de atacuri asupra transportului comercial, treptat, ostilitățile s-au diminuat.

WSJ

Navele de război rusești s-au retras în porturi iar Moscova, la presiunea internațională, a oprit în ultimii ani atacurile asupra navelor care transportau cereale și produse alimentare din Ucraina.

Numeroase țări din Africa și din Orientul Mijlociu depind de recoltele Ucrainei pentru aprovizionarea populației cu alimente.

Dar, în acest an, creșterea numărului de atacuri a redus puternic activitatea comercială din Marea Neagră. Numărul navelor care au intrat prin Bosfor a scăzut cu 41% în octombrie, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul total al tranzitelor în ambele sensuri s-a redus cu 38%.

În ultimele săptămâni, vasele care navigau spre și dinspre Ucraina, România, Bulgaria, Turcia și Georgia au circulat cât mai aproape de coastă pentru a se proteja de atacurile rusești.

Și atacurile ucrainene cu drone au obligat Rusia să suspende majoritatea transporturilor maritime timp de câteva luni, în această vară.