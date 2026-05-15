Curs BNR, 15 mai 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 15 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut circa trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4801 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimul an.

Pe de altă parte, leul românesc a câştigat circa trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,9779 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna mai, până acum.

Leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6989 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2088 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 17,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 654,1370 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

