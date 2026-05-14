Preţul aurului, 14 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 4 bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 14 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7496 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2052 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,4455 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 6,0089 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6863 lei româneşti.

